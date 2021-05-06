Вопрос с водой решается

С каждым годом экономика страны развивается, улучшается социальное положение населения. Реализуется множество государственных программ, выделяются огромные средства. При этом пользу от комплексных мер получают не только крупные города, но и отдалённые районы и сёла.

В частности, свою эффективность показали Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2020–2025 годы, Государственная программа инфраструктурного развития РК «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы, а также План нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

Наряду с политическими и экономическими реформами в последнее время уделяется большое внимание духовной модернизации. Стали улучшаться условия жизни граждан, создаются новые рабочие места. Постепенно решаются проблемы, накопившиеся за долгие годы, в их числе вопросы теплоснабжения, качества дорог и другие.

К примеру, в Аягозском районе на протяжении нескольких лет остро стоял вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. К радости жителей, дело сдвинулось с мёртвой точки.

На сегодняшний день из 50 населённых пунктов Аягозского района 39 обеспечены питьевой водой. То есть доступ к централизованной питьевой воде получили 30 354 человека, проживающих на селе. Так, в прошлом году в Акшаулинском сельском округе были проведены работы по строительству водопроводных сетей и водозаборов. В итоге сейчас питьевая вода подаётся круглосуточно.

Также в рамках программы «Дорожная карта занятости» в населённом пункте Батпак и сёлах Акши, Айгыз, Баршатас, Емельтау, Нарын, Сарыарка, Тарбагатай, Бидайык, Косагаш, Мадениет Мамырсуского сельского округа был проведён ремонт централизованной системы водоснабжения. Кроме того, в сёлах Актубек, Аккилет, Копа, Карабулак и Желдикара установлены блочно-модульные станции на сумму 52,5 млн тенге. Средства выделены из областного бюджета.

– Чтобы продолжить строительство водозаборов и водопроводных сетей в сёлах Ай и Копа, где из-за безответственности подрядных компаний объекты остались незавершёнными, вновь объявлен конкурс по государственным закупкам, – сообщил заместитель акима Аягозского района Медет Мырзыкешов. – В этом году 37 улиц Аягоза будут обеспечены питьевой водой. Общая протяженность трубопровода – 79,5 километра. Стоимость проекта составила 996 741,1 тыс. тенге. В текущем году планируется освоение 500 млн тенге.

Для подключения к инженерной инфраструктуре 167 жилых домов в северном микрорайоне города в рамках программы «Нұрлы жер» будет реализован проект на сумму 103 млн тенге. Также согласована с бассейновой инспекцией «Балхаш – Алаколь» проектно-сметная документация на строительство водозаборов и водопроводных сетей в сёлах Байкошкар и Корык, расположенных в отдалении от районного центра. В текущем году планируется установка блочно-модульных станций в населённых пунктах Ай, Актас, Биесыймас, Ортаарал, Акшокы и Ескене Булак.

В своём Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент РК Касым-Жомарт Токаев особо остановился на проблеме качества дорог. «Задача – до 2025 года реконструировать и обеспечить дорожным сервисом 24 тысячи километров дорог, то есть все республиканские дороги», – сказал Глава государства.

В целом для проведения ремонтных работ на дорогах Аягозского района государством ежегодно выделяются значительные средства. К примеру, в прошлом году на улучшение качества дорог в районе было выделено 1 млрд 600 млн тенге.

В этом году также за счёт выделенных средств должен преобразиться облик Аягоза. Можно сказать, что в далёкие советские времена город буквально жил в объятьях тьмы. Сегодня – наоборот. Улицы и площади ярко освещены. Аягозские огни светят и приглашают к себе путников и гостей города. Остаётся всё меньше сёл, не имеющих уличного освещения, работа идёт поэтапно. В прошлом году работы по установке освещения проводились на 18 улицах Аягоза и 33 улицах 22 сельских округов.

Также в этом году на семи улицах Аягоза (ул. В. Терешковой, ул. С. Сейфуллина, ул. Жаңа көше-1, ул. Т. Бигельдинова, ул. Г. Шокимулы, ул. Н. Макеева) и 20 улицах сельских округов предусмотрена установка световых опор. Одним словом, улицы отдалённых сёл скоро будут освещаться, как городские.

В этой связи необходимо отметить, что важен и вопрос формирования личного бюджета каждого сельского округа. Как отметил в своём Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Крайне важный момент – разработка модели бюджетного финансирования регионов. Речь не только об отношениях «центр – регион», но и о распределении средств внутри региона. Предстоит усилить контроль над процессом утверждения местных бюджетов, так как средства зачастую не направляются на реальные нужды жителей. Ежегодный ремонт одних и тех же улиц, бессмысленные траты на имиджевые мероприятия – всё это вызывает справедливое возмущение граждан». Надеемся, что и эта проблема найдёт своё решение в ближайшее время.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район