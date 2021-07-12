В Риддере прошло творческое мероприятие, посвящённое юбилею известной народной исполнительницы Дины Нурпеисовой.

Сотрудники центральной городской библиотеки им. Гоголя представили читателям онлайн медиапрограмму под названием «Волшебный талант», посвящённую 160-летию народной исполнительницы, композитора, кюйші Дины Нурпеисовой. Основная цель мероприятия – пробудить интерес зрителя к народным музыкальным инструментам, развить творческий потенциал, ознакомить с творчеством великих представителей народа.

Организаторы показали видеоролики, поделились яркими фактами из её жизни. Например, в 1939 году в Москве проходил Всесоюзный конкурс исполнителей на народных инструментах, в котором участвовало более двух тысяч человек. Во второй тур конкурса прошло около двухсот участников, а в третий – всего 53 музыканта. В итоге первое место завоевали сразу девять исполнителей, среди них была Дина Нурпеисова.

Свой последний концерт Дина Нурпеисова дала в 1952 году, в возрасте 91 года. Она прожила долгую жизнь и прославилась не только виртуозной игрой на домбре, но и сочинением кюев, таких как «Булбул», «Асем коныр», «Байжума», «Жигер», «Ана буйрыги», «Той бастар», «1916 год» и многих других произведений.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Риддер