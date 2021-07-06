Культура

Волшебное звучание домбры

06.07.2021
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Бойцы танковой воинской части Аягозского гарнизона исполнили казахские народные песни и кюи в честь празднования Национального дня домбры.

Как сообщила пресс-служба Аягозского гарнизона, целью мероприятия является всесторонняя популяризация национального музыкального инструмента – домбры, которая имеет огромную ценность для всех казахстанцев.

Защитники Отечества исполнили такие известные кюи, как «Көңіл толқыны», «Адай», «Балбырауын». Организаторы считают, что подобные праздничные события поднимают дух молодых солдат и дарят им хорошее настроение.

– Национальный день домбры – праздник не только тех, кто умеет играть на этом музыкальном инструменте и петь. Считаю, это всеобщий праздник. Я рад, что Национальный день домбры мы широко отмечаем в воинской части, – сказал рядовой Абылайхан Женисбекулы.

По его мнению, праздник имеет колоссальное значение в возрождении искусства кюя.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район

06.07.2021
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