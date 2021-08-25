Перспективы
Водоснабжение – в глубинку
Жителей отдалённого и малочисленного села Глубоковского района обеспечат качественным водоснабжением.
По сведениям районного акимата, в селе Топиха начаты работы по бурению скважин для установки блочно-модульной станции.
Этого события сельчане ждали много лет. На его строительство по Государственной программе развития регионов на 2020–2025 годы было выделено свыше 7 млн 828 тысяч тенге.
– Работы по бурению скважин выполняет подрядная организация ТОО «KazStroy», – сообщили в районном акимате. – В дальнейшем будет установлена блочно-модульная станция. Сдача проекта планируется на конец сентября.
Бахыт Сарсембаева
Фото из открытых источников
Глубоковский район