Вода будет!

К осени в домах жителей села Аксуат появится централизованное водоснабжение.

Аким Восточно-Казахстанской области провёл совещание по вопросу строительства водопровода в Тарбагатайском районе. Даниал Ахметов сообщил, что на реализацию проекта было выделено более миллиарда тенге и на сегодняшний день из 70 запланированных километров сетей смонтированы 50.

Оставшиеся 20 километров подрядчик смонтирует до конца лета, и уже к осени в домах жителей села Аксуат будет централизованное водоснабжение. Средства, которые выделят из республиканского бюджета, пойдут на окончательное завершение проекта в 2021 году.

– Из-за полного отсутствия информации о продвижении работ жители села Аксуат были вынуждены обратиться за разъяснениями ко мне. Люди не знали, что реализация проекта по водоснабжению уже близится к завершению. За недостаточную информационную работу с населением аким Тарбагатайского района получил серьёзное замечание, – отметил глава региона.

Кроме того, Даниал Ахметов также прокомментировал ситуацию вокруг проекта по строительству гидросооружения для орошения сельскохозяйственных земель в Тарбагатайском районе. По его информации, остановка работ связана с тем, что РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК своевременно не позаботилось о корректировке проекта.

– В результате строительство гидросооружения не завершено и вода из реки не поступает в магистральные каналы. Чтобы в срочном порядке решить эту проблему, я поручил экстренно разработать финансово-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию и подать бюджетную заявку на завершение строительства объекта. Кроме того, создана специальная комиссия, которая будет разбираться в ситуации,– подчеркнул аким ВКО.

Пресс-служба акимата ВКО

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