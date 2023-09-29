Внимание! Мошенники!

В регионе активизировалась группа мошенников, они вымогают у граждан деньги на «благие цели».

Мошенники каждый раз придумывают всё более изощрённые методы обмана граждан. На этот раз они отрабатывают на жителях региона новую безотказную схему.

От имени властей области или города звонят и просят, а порой даже требуют, чтобы руководители предприятий выделили средства на благотворительные цели – помощь детям или проведение каких-либо мероприятий.

А самые дерзкие даже выставляют счета на оплату ужинов, покупку товаров или вынуждают перечислить деньги на разные лицевые счета. При этом все они оформлены на предприятия-однодневки или на неких частных лиц.

И многие уже попались в ловко расставленные ими сети. А как не поверить мошенникам, которые выдают себя за чиновников, представляясь реальными именами представителей власти, занимающих высокие должности?

В областном акимате заявляют, никаких подобных акций по телефонному сбору помощи не проводится! Предпринимателей просят внимательно относиться к подобным звонкам – перепроверять информацию, прежде чем оплачивать выставленные липовые счета или перечислять мошенникам собственные деньги под их давлением.

Иногда власти могут обратиться к предпринимателям с призывом оказать помощь в каких-либо сложных ситуациях. Такая практика существует, но это делается открыто, публично и задокументированно. При этом обращение всегда направляется ко всему бизнес-сообществу, а бизнесмены самостоятельно, а главное – добровольно, принимают решение.

Как же действовать, если вы оказались в подобной ситуации? Каждый такой «звоночек» нужно перепроверить. Чтобы не поддаваться на «развод», достаточно перезвонить в тот государственный орган, от имени которого представляются мошенники.

Реальные представители власти никакой подобной «телефонной» деятельности не ведут. Поэтому в областном акимате настоятельно рекомендуют в таких случаях незамедлительно обращаться в полицию.