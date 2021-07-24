Внимание к деталям

Инфраструктурные проекты, которые не только сделают жизнь в городах и сёлах Восточного Казахстана комфортнее, но и гарантируют занятость населения, реализуют в регионе, используя все инструменты государственных программ развития.

Один из таких проектов – реконструкция аэропорта в Урджарском районе, к которой приступили 1 мая. Здесь на взлётно-посадочной полосе уже идёт укладка первого слоя асфальта. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на приобретение абсолютно нового современного оборудования для устройства светосигнальной полосы.

В ходе аппаратного совещания аким ВКО Даниал Ахметов поручил разработать проект строительства терминала в аэропорту села Урджар на 120 человек. Несомненно, это станет одним из положительных факторов для развития туристического кластера.

К слову, с озером Алаколь связан ещё один масштабный проект по осушению болотистого слоя. Это позволит построить на побережье ещё несколько баз или домов отдыха. Успешно реализуются проекты по водоснабжению, энергосбережению и в других сферах.

Хорошо зарекомендовала себя в Восточном Казахстане государственная программа «Дорожная карта бизнеса–2025». Создаются как временные, так и постоянные рабочие места, выделяются микрокредиты и гранты, в том числе многодетным мамам.

В сфере агропромышленного комплекса уже реализован 171 проект. В регионе не планируют останавливаться на достигнутом. Однако есть небольшие проблемы с проектами, которые курирует Министерство сельского хозяйства. Глава региона поручил специалистам областного Управления сельского хозяйства собрать всю информацию и защитить проекты.

К слову, если говорить об агропромышленном комплексе, в регионе растёт производство сельхозпродукции, в том числе увеличиваются площади посева масличных культур, поскольку фермеры знают, что на производимое ими сырьё есть спрос, его примут два крупных маслоэкстракционных завода: в Семее и в селе Предгорное Глубоковского района. Вместе с тем в отрасли есть проблема с пастбищными землями. Сегодня пастбищные угодья в регионе составляют почти 20 миллионов гектаров, но есть острая необходимость ещё в двух миллионах. Для этого согласно Земельному кодексу можно изымать земли, которые не используются по назначению.

Многие владельцы пастбищ добровольно отдают неиспользуемые под выпас земли. Власти районов и Управление земельных отношений разрабатывают алгоритм возврата пастбищ. Поголовье скота в области увеличивается. Растут семейные фермерские хозяйства, соответственно вопросу доступности пастбищ уделяется повышенное внимание, он будет решён. Также необходимо будет решать вопрос с обеспечением дальних отгонов питьевой водой.

Остаются актуальными проблемы транспортной сферы. Для их решения нужны принципиально новые проекты и внедрение современных технологий.

В год 30-летия Независимости Республики Казахстан регион намерен войти в ТОП областей, где достигнуты все индикаторы и демонстрируется высокий уровень благосостояния граждан. Для этого есть все предпосылки.

Дарья Антон

Фото из открытых источников