Вне зоны доступа 

Для большей части сёл Курчумского района вопрос доступности интернета, как и сотовой связи, остаётся наиболее актуальным.

В настоящее время из имеющихся на территории района населённых пунктов, а их более полусотни, этими благами цивилизации обеспечена лишь малая часть. К тем, кому повезло, относятся: районный центр Курчум, села Куйган, Сарыолен, Маркаколь, Боран и Калжыр. В трёх из последних в этом перечне в этом году была проложена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) из соседнего Зайсанского района. По имеющейся информации, к ВОЛСу были подключены бюджетные объекты – сельские акиматы, школы, пункты полиции и медучреждения.

У жителей десятков небольших сёл, разбросанных на просторах района, нет ни интернета, ни сотовой связи. Впрочем, некими островками на этих просторах, где всё-таки есть доступ к Всемирной паутине, являются школы. Но это, повторимся, лишь островки, за пределами которых интернет исчезает.

Особую остроту приобрела проблема с началом пандемии коронавируса и переходом высших и средних специальных учебных заведений страны на дистанционный режим обучения. В настоящее время в вузах и ссузах обучается свыше 500 юношей и девушек района. Большинство из них были вынуждены вернуться домой, чтобы получать знания уже в дистанционном формате. Однако дома их ждала другая сложность – отсутствие интернета. Точное число студентов, которые в настоящее время находятся на дистанционке в сёлах района, получить из официальных источников не удалось.

Студенческая молодёжь выходит из положения как может. К примеру, мы рассказывали в публикации «Долго ждут на берегу» о ситуации в отдалённом Балыкшинском сельском округе, чьи три села – Аксуат, Жолнускау и Аманат находятся на побережье озера Зайсан. Напомним, согласно информации управляющей делами сельского округа Балжан Алимжановой, в Аксуате насчитывается 22 студента, в Жолнускау – 18 и Аманате – 16.

В первом из этих сёл, чтобы выполнять задания, направляемые из альма-матер, ребята приходят в здание, где расположен сельский ФАП. В нём есть доступ к сети Интернет. Занять помещение медучреждения со своими ноутбуками и мобильниками студенты не могут, поэтому скромно сидят в коридоре, где им поставили для удобства письменный стол. Точно так же выходят из положения студенты из Жолнускау.

В Аманате на помощь приходит местная школа: ребят запускают в неё во второй половине дня, когда у школьников заканчиваются занятия. По информации Балыкшинского сельского акимата, есть договорённость с ТОО «Кар-Тел» об обеспечении населения сотовой связью. Уже произведён отвод земли под будущую высотную мачту. Теперь балыкшинцы ждут приезда строителей и начала работ.

Долгожданную интернетизацию района призвана осуществить в этом году программа «250+». Согласно имеющейся информации, она охватит сёла Бурабай, Койтас, Аманат, Тоскаин, Ушбулак, Теректыбулак и Маралды. Но пока радостных новостей сельчане не дождались. К сожалению, попытки в ходе подготовки этого материала узнать о стадии выполнения работ в рамках реализации программы «250+», успехом не увенчались.

Как выяснилось, не располагает такой информацией и районный акимат. В телефонном разговоре аким Балыкшинского сельского округа сообщил, что, несмотря на обещания, представители ТОО «Кар-Тел» так и не приехали. Между тем зима не за горами, а строителям необходимо будет произвести бетонные работы.

Отсутствие интернета и мобильной связи остаётся главной причиной того, что сельская молодёжь не задерживается на своей малой родине. Трудно привлечь в глубинку и молодых специалистов с дипломами. Как рассказал руководитель отдела образования района Бауыржан Елеубаев, при распределении первый вопрос – есть ли в селе интернет и сотовая связь? В случае отрицательного ответа, молодой востребованный, дипломированный специалист может просто не приехать.

Хочется верить, что, несмотря на все сложности, в конечном счёте сёла района всё-таки получат интернет и сотовую связь. Причем не в призрачной перспективе, а уже в ближайшем будущем.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район