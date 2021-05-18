ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

В новом микрорайоне Риддера Ботаника начато строительство домов для жителей посёлка Лесхоз, пострадавших при пожаре.

Напомним, 10 мая на окраине Риддера, в посёлке Лесхоз, произошёл крупный пожар, полностью ликвидировать который удалось спустя двое суток. Разбушевавшийся огонь оставил десятки семей без крыши над головой. Один человек погиб, двое с сильными ожогами находятся в больнице.

Случившаяся трагедия никого не оставила равнодушным – жители Восточно-Казахстанской области откликнулись на беду земляков. Они организовали сбор денежных средств и гуманитарной помощи для пострадавших. Тем, кто остался без крова, руководство региона обещало построить новое жильё.

Спустя несколько дней с рабочей поездкой Риддер вновь посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона побывал на строительной площадке и встретился с руководителями подрядных организаций. Планируется, что строительные компании построят жилые дома в новом микрорайоне моногорода Ботаника. Жильё площадью 80 квадратных метров с водопроводом и приусадебным участком пострадавшие получат абсолютно бесплатно. Стройматериалы предоставит кирпичный завод Семея.

– Всё, что было обещано жителям, будет сделано. Отмечу, что эта работа находится на особом контроле у Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Сроки будем сдвигать в сторону сокращения, чтобы люди до осени смогли обустроиться, – написал на официальной странице в Facebook Даниал Ахметов.

По проекту предполагается, что здесь будет современный микрорайон с большими домами, широкими улицами и освещением. После заключения соглашения подрядчики сразу же приступят к подготовке основания дорожного полотна. Также параллельно со строительством домов начнутся работы по благоустройству территории – здесь появятся детские и спортивные площадки.

Глава региона поблагодарил все компании за хорошие проектные решения застройки микрорайона, которые они предложили, а также за своевременное и эффективное начало строительства. Даниал Ахметов выразил уверенность, что каждый из них чувствует особую социальную ответственность и приложит все свои силы, весь профессиональный опыт, обеспечив чёткую реализацию важной для нашего региона миссии.

– Выражаю огромную благодарность всем за поддержку и помощь. Вместе мы сила! – заключил аким области.

Слова благодарности поступают и от местных жителей, которых не оставили один на один с бедой. В числе тех, кто остался без крыши над головой, – Василий Донцов. В тот страшный день, когда начался пожар, он находился дома, занимался делами по хозяйству. Увидев приближающееся пламя, успел лишь распустить скот и покинуть дом, в котором, к слову, прожил около 30 лет. Возвращаться было уже некуда…

– Тушили пожар все: и пожарные, и полицейские, и соседи, и волонтёры, – рассказал Василий Донцов. – Метр за метром отвоёвывали у огня каждый дом, что могли, то и спасли. Наше жильё и хозпостройки сгорели.

Однако опустить руки не позволила поддержка руководства области и земляков. Пострадавшим помогли финансово, доставили одежду, продукты и другие предметы первой необходимости, занимаются оформлением документов. К осени семья Донцовых, как и другие риддерцы, пострадавшие при пожаре, получит ключи от нового дома в микрорайоне Ботаника.

– Все вопросы решаются мгновенно, не возникает никаких проблем, – отметил Василий Донцов. – Все службы работают на износ. Обещали, что для нас построят дом. Низкий поклон всем, кто помогал и продолжает помогать в трудное для нас время.

Добавим, что в конце месяца Даниал Ахметов проведёт встречу с жителями моногорода, на которой вместе с подрядными организациями ознакомит их с ходом строительных работ.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы акима ВКО

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