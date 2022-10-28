«Вкусный» бизнес

Многодетной матери из Глубоковского района помогли стать предпринимателем.

Для создания любого бизнеса нужен стартовый капитал, поэтому государство финансирует полезные для населения проекты, предоставляя безвозвратные гранты.

Активными участниками национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы являются жители Глубоковского района.

– В этом году на курс обучения ведению предпринимательства в рамках проекта «Бастау бизнес» изначально записались 182 жителя района. Однако только 117 из них дошли до конца курса и получили сертификаты. Будущие предприниматели разработали свои бизнес-проекты, защитили их перед комиссией. В результате на сегодняшний день

41 житель района получил безвозмездные грантовые средства на успешный бизнес-старт, – рассказали специалисты районного отдела занятости.

Жительница посёлка Глубокое Жанерке Тулеу – мать четверых детей. Узнав о программе поддержки начинающих предпринимателей, решила попробовать свои силы. С мая по сентябрь этого года женщина обучалась ведению бизнеса в рамках программы «Бастау бизнес», после чего успешно защитила свой бизнес-проект. Получив грант, открыла в райцентре небольшой пункт общепита.

– Я и раньше готовила различные блюда на заказ для своих знакомых, но всегда мечтала быть хозяйкой собственного кафе, – говорит начинающая предпринимательница. – Спасибо государству за воплощение моей мечты в реальность. Благодаря грантовым средствам мне удалось всего за неделю открыть небольшое, но собственное дело.

На 1 млн 225 тысяч тенге, выданных государством, Жанерке Тулеу смогла приобрести необходимое оборудование для кухни, сделать ремонт помещения. Заказов у неё – только успевай готовить! В меню – манты, лагман, пирожки с тортами и многое другое. К тому же она всегда рада доставить своим клиентам вкусный заказ на дом.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район