Виртуальные путешествия  по сакральным местам 

Виртуальные экскурсии по сакральным местам Казахстана можно совершить, посетив Центральную библиотеку Усть-Каменогорска им. Оралхана Бокея. Традиционное жилище кочевников внутри превратилось в сверхсовременное пространство с VR-технологиями.

Новый проект библиотеки объединяет традиционную культуру с новыми технологиями. Место для VR-студии выбрано символичное – казахская юрта. Именно здесь установлено новейшее цифровое оборудование, приобретенное на средства компании «Казцинк».

Первыми посетителями VR-юрты стали усть-каменогорские школьники. Виртуальное путешествие вызвало у них настоящий восторг. Примечательно, что высокотехнологичный шлем позволяет «посетить» не только самые заповедные уголки Казахстана, но даже перенестись… на другую планету!

– Чтобы представлять сакральные места Восточного региона Казахстана и творчество наших писателей, мы попросили у компании «Казцинк» VR-шлем, но то, что они преподнесли, превзошло все наши ожидания! – отметила сотрудник Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея Асель Омарова. – «Казцинк» выделил дополнительное оборудование: помимо компьютерной техники и программного обеспечения, нам достались и три VR-шлема. Казахский институт культуры предложил свои 3D-туры. А мы пошли даже дальше и решили организовать свою VR-студию, чтобы со временем разработать собственные 3D-экскурсии по сакральным местам Восточно- Казахстанской области. В нашей студии уже занимаются школьники.

Анна Иванова

Фото автора