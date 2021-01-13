Когда мечты сбываются

В преддверии Нового года ученик 10-го класса усть-каменогорской специальной школы-интерната №8 Илья Почекин получил особенный для него подарок – новенький смартфон. Сбыться мечте помогла преподаватель парня, опубликовавшая историю о своём ученике в конкурсе «Дари с «Казцинком».

Ежегодно в преддверии Нового года «Казцинк» разыгрывает ценные подарки, главным из которых в этот раз стал iPhone 12 Pro Max. Для того чтобы стать участником, необходимо было написать, кому бы вы хотели вручить смартфон, и рассказать почему.

Среди сотен публикаций казахстанцев члены жюри отдельно решили отметить тех, для кого гаджет мог бы стать не просто новогодним подарком, а является острой необходимостью. В числе таких историй оказалась и публикация педагога Маржан Агажаевой, в которой она рассказала, почему хочет подарить телефон своему ученику-десятикласснику. Молодой человек пользовался очень старым кнопочным телефоном. Хорошая камера и большой объём памяти – именно эти характеристики были необходимы парню, чтобы не только успевать в учёбе, но и быть первым помощником для своей любимой учительницы.

– Прежде всего, Илюша не мог отправлять фотографии своих домашних заданий на проверку при новом формате обучения. Но больше всего расстраивало то, что он не мог снимать и монтировать видео, – делится Маржан Агажаева. – Илья – моя правая рука на всех школьных мероприятиях. Несмотря на то, что это ребенок особенный, он ловко справляется с новыми технологиями. У него настоящий талант! Я так хотела помочь, что однажды предложила телефон, которым пользовалась сама, но Илья наотрез отказался. Он благородный парень из очень скромной семьи – никогда не признается в том, что ему нужна помощь и ничего не попросит.

Педагог вспоминает, что, узнав о конкурсе, долго не раздумывала, кому она хочет подарить телефон. Искреннее желание помочь своему воспитаннику впечатлило не только членов жюри, но и многих пользователей социальных сетей. Поэтому было принято решение вручить учителю современный смартфон вне конкурса, чтобы герой её публикации смог воплощать все свои творческие идеи и не отставать в учёбе.

– Большое спасибо «Казцинку» за этот сюрприз, – не скрывая эмоций, говорит Маржан. – Это настоящее новогоднее чудо! Илья очень хороший человек и по-настоящему заслуживает этот подарок! Я верю, что в скором времени сбудется ещё одна его мечта – стать поваром и на первую свою зарплату купить подарки маме, бабушке и сёстрам.

Анна Иванова