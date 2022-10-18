Видеть сердцем

День белой трости – знак уважения, помощи и милосердия к незрячим и слабовидящим людям.

В преддверии этой даты в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан при поддержке Управления культуры ВКО прошло праздничное мероприятие «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца!».

Гостеприимно распахнутые двери библиотеки, тематические баннеры у входа, красиво украшенный актовый зал задавали праздничный тон предстоящему событию.

Открылось мероприятие постановкой «Армандастар» Алибека Кантарбаева в исполнении актёров молодёжного театра «Шабыт» ВКУ имени С. Аманжолова. Автору постановки торжественно была вручена его книга «Қасқыр тірлік», выпущенная на тифлокомплексе библиотеки рельефно-точечным шрифтом. Также вниманию читателей представили книжную выставку «Сол бір кез есімде» о творчестве писателя.

Гости мероприятия узнали об истории символа незрячих людей, а также о победах и достижениях особенных читателей библиотеки в спорте, музыке, творчестве.

На протяжении всего мероприятия звучали песни в исполнении артистов «Ертіс концерт», а также музыкальные номера, подготовленные особенными читателями. Приятным моментом стало выступление юного артиста Саяна Базиолданова.

Гости и читатели библиотеки познакомились с передвижной экспозицией «Зачарованный мир Восточного Казахстана», которую с тифлокомментариями любезно предоставили сотрудники областного историко-краеведческого музея, и с книжной выставкой «Источник жизни» об уникальной природе родного края.

Бахыт Сарсембаева