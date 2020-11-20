«Вера в сына не позволила   опустить руки» 

В свои девять лет Кирилл Гунбин из Алтая обладает уникальной памятью – он легко запоминает номера машин, даты рождения родных и близких. От стихотворений в его исполнении захватывает дух. Но особенный он не только поэтому – в пять с половиной лет врачи поставили ему диагноз «аутизм». Однако это не мешает Кириллу жить полноценной жизнью. В этом большая заслуга его родителей, которые любят своего сына и верят в него.

Апрель 2011 года стал для молодой семьи Сергея и Ирины Гунбиных особенным – на свет появился желанный сын Кирилл. Счастью родителей не было предела, их будни и выходные наполнились приятными хлопотами по уходу за ребёнком. Первые пару лет ни у кого и мысли не возникало, что их малыш не такой, как все. Наоборот, Кирилл развивался с опережением.

– Помню, как в 1,2 года мы приобрели магнитную азбуку, которую Кирюша освоил примерно за неделю, – поделилась Ирина. – С лёгкостью определял буквы в любом порядке и мог безошибочно их назвать, хотя его словарный запас был очень маленьким.

Но после двух с половиной лет родители стали замечать странности в поведении ребёнка. Постепенно пропал зрительный контакт, появилась избирательность в еде, словарный запас ограничился фразами из часто просматриваемых мультфильмов и никак не складывалась сюжетная игра. Физическая активность, свойственная детям, переросла в гиперактивность – Кирилл не мог усидеть на месте.

К тому же он не проявлял никакого интереса к общению со сверстниками. Когда родители попытались отдать ребёнка в детский сад, их отправили на комиссию, где они впервые услышали про аутизм. Правда, после бесконечных обследований врачи успокоили Ирину и Сергея, сказав, что у Кирилла синдром дефицита внимания и гиперактивность, которые с возрастом пройдут, и его состояние нормализуется.

– Прошло ещё два года, но развитие будто застыло на месте, – продолжила рассказ Ирина. – Тогда мы снова возобновили обследования, врачи сообщили, что это аутизм.

Словами сложно описать состояние родителей. Их жизнь словно разделилась на «до» и «после». Боль, отчаяние, страх перед будущим – это малая доля пережитых эмоций. Но у Ирины и Сергея ни разу не возникало мысли отказаться от своего чада или смириться с диагнозом. Справившись с внутренней паникой, они решили бороться за счастливое будущее сына.

Для его реабилитации Ирина переехала в Усть-Каменогорск, где Кирилл ежедневно посещал специалистов. И лишь на выходные они возвращались в родной город к папе. В таком режиме семья Гунбиных прожила два года.

– В первый год в Усть-Каменогорске ежедневно он посещал психолога, логопеда, дефектолога. Подключали ЛФК, – отметила мама. – Ходили на занятия в специальные центры. Потом Кирилл стал ходить на групповые занятия в один из развивающих центров.

Долгая и упорная работа специалистов, а главное – вера родителей в сына принесли свои плоды – состояние Кирилла значительно улучшилось. Если раньше громкая музыка, представления в цирке, поездка в лифте и даже звук пылесоса вызывали у ребёнка панический страх, то сейчас он с интересом изучает незнакомые ему предметы и явления. В начале реабилитационного пути Кирилл не умел вести диалог и выражать словами эмоции и чувства, которые он испытывал. Сейчас же он использует в речи предлоги, правильно формулирует вопросы и разговаривает, используя сложные предложения.

– Большой вклад в развитие коммуникации и социальных навыков внёс реабилитацинно-развивающий центр для детей с аутизмом «Страна чудес», – подчеркнула Ирина. – Благодаря занятиям на крупную моторику наш сын стал менее гиперактивен. Больше всего ему понравились кулинарные уроки. Так, однажды на одном из таких занятий Кирилл чистил куриное яйцо и называл его «овоид». Как выяснилось позднее, говорил он это не просто так: «овоид» в переводе с латинского означает «подобный яйцу».

Занятие в центре также помогли Кириллу быстрее адаптироваться к школьной программе. В первый класс он пришёл подготовленным: умел читать и считать, постепенно освоил навыки письма.

В восемь лет к реабилитации подключили биомедицинскую коррекцию, и у Кирилла исчез затуманенный взгляд. Маленькими, но верными шагами – привлечением специалистов, добротой, заботой, вниманием, совместными играми, прослушиванием сказок, инсценировками родные Кирилла помогли ему почувствовать себя комфортно в социуме. Сейчас он учится во втором классе коррекционной школы-интерната № 2 Алтая по общеобразовательной программе. К слову, ребёнок не только осваивает программу на «хорошо» и «отлично», но и принимает активное участие в школьной жизни.

– У Кирилла проявляется одарённость в изучении предметов языкового цикла, заинтересованность в освоении английского языка, – отметила классный руководитель Динара Сарсембаева. – Люблю слушать, как он читает стихи – так выразительно! Он умеет радоваться мелочам, никогда не унывает. Родители развивают его способности, занимаются дополнительно. Он лучше и быстрее всех в классе читает, решает примеры. Активно участвует в разных конкурсах: «Лучший чтец», на лучший рисунок и других.

В свободное время, как и все современные дети, Кирилл увлекается просмотром мульт—

фильмов и компьютерными играми. А ещё он без труда освоил езду на гироскутере и самостоятельно научился плавать. Чтобы заинтересовать ребёнка и показать ему жизнь во всех красках, родители часто вместе с ним путешествуют. Причём их поездки не ограничиваются пределами области.

Совсем недавно Ирина и Сергей узнали о республиканском онлайн-конкурсе «Самый красивый мальчик Казахстана» и предложили сыну поучаствовать. Открытому всему новому Кириллу это показалось интересным. По условиям конкурса победителем станет тот, кто наберёт наибольшее число голосов в онлайн-голосовании. Самый красивый мальчик Казахстана получит кубок, а его фотографию разместят на обложке нового детского журнала. Голосование открытое, отдать свой голос за Кирилла может каждый желающий на официальном сайте конкурса. Общие итоги подведут в конце декабря.

Кстати, недавно организаторы проводили экспресс-конкурс, который позволяет пройти в полуфинал раньше остальных. По условиям, нужно было сделать фотографию в костюме рыцаря и передать на снимке средневековую атмосферу. Стоит ли сомневаться, что Кириллу это удалось и он прошёл в полуфинал?!

Ирина признаётся, что, хотя их сын занимает первое место в своей возрастной категории и уже в полуфинале, главное для них совсем другое – возможность показать родителям детей с особыми потребностями, что их чада могут жить такой же жизнью, как и обычные. Главное – любить своего ребёнка, принимать его таким, какой он есть, и не опускать руки в сложной жизненной ситуации. У Гунбиных это получилось, а значит и другие смогут.

– Я считаю, что родители особенных детей способны светить и указывать им путь в этот красочный и интересный мир, – подытожила Ирина. – Безграничная любовь и вера в нашего ребёнка не позволили нам в самое трудное для нашей семьи время опустить руки или, как говорят врачи, смириться. Для меня, как для мамы, смирение и принятие – не одно и то же. Я принимаю своего сына, безумно его люблю и верю – кто, как не близкие люди, научит преодолевать трудности и преграды жизни. Для нашей семьи аутизм, скорее, преграда, которую нам, пусть и сложно, но всё же удаётся преодолевать. Искренняя жизнерадостность нашего сына, его успехи, желание открывать для себя что-то новое и самое главное – по-детски горящие глаза… Всё это благодаря тому, что мы когда-то, в начале сложного пути, решили не опускать руки.

Татьяна Кравченко

Район Алтай