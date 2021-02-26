Великое наследие

В Восточном Казахстане – на родине великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы было проведено порядка 200 мероприятий, посвящённых 175-летию мыслителя, в том числе реализован 71 инфраструктурный проект.

В ходе традиционного отчёта перед населением Глава региона рассказал, что в Восточном Казахстане продолжается реализация проектов программы «Рухани жаңғыру». Наиболее значимыми проектами в 2020 году стали мероприятия, посвящённые 175-летнему юбилею Великого Абая.

При Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова создан научно-исследовательский институт «Абайтану», открыты кабинеты и внедрены элективные курсы для учащихся 5 – 8 классов школ области и студентов колледжей.

Кроме того, продолжено издание книжной серии «Абай Әлемі», в театрах области поставлены спектакли «Абай», «Жас Абай», «Слова Назидания», «Путь Абая: «И ты своими мыслями подобен нам!»

– Основными событиями юбилейного года стали торжественное открытие памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» в Семее и встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с абаеведами. Реализовано порядка 200 мероприятий и проектов, в том числе 71 инфраструктурный проект. Все мероприятия Года Абая были направлены на сохранение и пропаганду творчества поэта и просветителя, использования его идей в патриотическом воспитании нового поколения казахстанцев; сохранение памятников историко-культурного наследия; улучшение туристской инфраструктуры города Семея и памятных мест Абайского района, – рассказал Даниал Ахметов.

Стоит отметить, что в рамках Программы научно-исследовательских работ под руководством ведущих археологов Казахстана Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева, с участием ведущих учёных из 20 стран мира продолжено изучение археологических памятников региона. Найдены уникальные артефакты, объединённые в специальной экспозиции «Золото Великой Степи».

– Наша задача в год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан – реализовать намеченные планы, обеспечить положительную динамику роста социально-экономического развития области, способствовать улучшению качества жизни населения, – резюмировал аким области.