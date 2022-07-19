Вектор развития – приграничье

Строительство водопроводных сетей и благоустройство территорий, новые школы и детские сады, развитие внутреннего туризма и необходимой инфраструктуры – вот далеко не полный перечень направлений для дальнейшей работы на ближайшие годы для развития приграничных районов Восточного Казахстана.

О перспективах развития сельских территорий рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

КОМФОРТ И РАЗВИТИЕ

Как глава региона отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, развитие агропромышленного комплекса в ВКО позволяет планомерно улучшать условия жизни для сельчан, создавать комфортные условия для жизни и работы.

В текущем году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» реализуется 67 проектов в 42 опорных и спутниковых сёлах на общую сумму 5,2 млрд тенге. На эти средства в шести сёлах строятся спортивные объекты, в двух – клубы и ещё в одном — сельская врачебная амбулатория. Кроме того, в рамках программы ведётся строительство небольших мостов через речки и водоёмы. По оценкам акима области, предпринятые меры позволят поднять уровень обеспеченности стандартами опорных сел до 66,7% (в 2020 году этот показатель составлял 60,4%).

Стоит отметить, что в регионе успешно реализуется собственная программа по развитию приграничных районов. Так, для районов, расположенных на границе с Китайской Народной Республикой и имеющих большую удалённость от областного центра, в среднем порядка 400 км, были приняты собственные комплексные планы развития, направленные, в первую очередь, на повышение качества жизни населения.

– На выравнивание ситуации между центральными и окраинными территориями в течение пяти лет (до 2024 года) запланировано направить 183 млрд тенге, из них в 2021 году выполнено мероприятий на 43 млрд тенге. В текущем году, с учётом разделения области, запланировано 44 млрд тенге, – привёл статистические данные аким ВКО.

Также в Восточном Казахстане реализуется Программа развития бывших районных центров, в рамках которой предусмотрено финансирование в сумме 43 млрд тенге. Уже в прошлом году для развития бывших районных центров было направлено 14 млрд тенге, в этом году эта сумма составила 8 млрд тенге.

– Итогом двух лет реализации планов и региональных программ стало создание более 15 тыс. новых рабочих мест, строительство девяти спортивных объектов, трёх многоквартирных и 102 двухквартирных домов общей площадью 18,8 тыс. кв. м, подведение 283,5 км сетей водоснабжения, ремонт 156 социальных объектов, а также более 450 км дорог и улиц. В текущем году строится ещё семь водопроводов, школа, музей и СВА, а также ремонтируется 12 объектов соцсферы и 177,6 км дорог и улиц, – подытожил Даниал Ахметов.

СТАВКА НА БУХТАРМУ

Поскольку после разделения ВКО и области Абай побережье Алаколя осталось в последней, в регионе делают ставку на развитие внутреннего туризма на Бухтарминском водохранилище.

Уже в текущем году на развитие внутреннего туризма в отрасль было инвестировано 5,4 млрд тенге, из них на 1,5 млрд тенге построен комфортабельный туристский комплекс «Эко-отель «Музтау» на 250 койко-мест в селе Урыль Катон-Карагайского района. Кроме того, начата реализация ещё 36 проектов на 12 млрд тенге. На эти средства строится 12 баз отдыха на побережье озёр и Бухтарминского водохранилища, а также десяток туристических объектов возводятся в больших и малых городах Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, по словам Даниала Ахметова, в следующем году ожидается завершение долгостроя – объездной дороги через Осиновский перевал.

– Этот вопрос сейчас на особом контроле, так как мы решили развивать туризм на Бухтарминском водохранилище, вопрос проезда до места отдыха в течение часа стоит на первом месте. Нам остаётся закончить 14 км дороги со строительством довольно крупной переправы. Сейчас в курирующем министерстве завершается работа по корректировке проектно-сметной документации, мы держим связь с министерством буквально каждый день. Думаю, что в будущем году мы эти работы завершим, – сделал прогнозы Даниал Кенжетаевич.

Немаловажным фактором для развития туризма и региона в целом станет завершение строительства моста через Бухтарминское водохранилище. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжается реализация этого крупного инфраструктурного проекта. В текущем году на эти цели было выделено 10,2 млрд тенге.

– Это будет самый длинный мост в Казахстане: его протяженность составит более полутора километров. Строительство идёт хорошими темпами. Над проектом трудится местная строительная компания, которая имеет немалый опыт в возведении весьма сложных инженерных объектов и конструкций. Я вообще считаю, что многие строительные компании ВКО – лучшие в своем деле, – заявил Даниал Ахметов.

К слову, за реализацией этого грандиозного в региональном масштабе проекта «Рудный Алтай» следит с самого начала, регулярно информируя своих читателей о ходе строительства.

Кстати, уже в 2022 году были завершены работы на ещё одном важнейшем объекте ВКО – аэропорту в Усть-Каменогорске. Взлётно-посадочная полоса способна принять почти все крупные самолеты, кроме «Боинга-747». Кроме того, возможности воздушной гавани значительно расширились, благодаря строительству склада временного хранения грузов на 100 тонн и грузового терминала на 30 тонн в сутки стоимостью 4,9 млрд тенге (в текущем году выделено 2,4 млрд тенге).

Следующим этапом развития воздушного коридора области станет реконструкция аэропорта в Зайсане и, возможно, строительство аэропорта в селе Катон-Карагай для приёма туристов.

Ещё одним немаловажным фактором для развития внутреннего туризма является состояние дорог в области. В прошлом году доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила в области 89%.

До конца текущего года в регионе намечено реализовать 71 проект по развитию транспортной инфраструктуры на 8,4 млрд тенге. В результате, по итогам года, доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 91%.

Одно из значимых направлений – республиканская трасса «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск», протяженность которой до границы с Алматинской областью составляет 454 км. Её строительство также намечено завершить в 2023 году.

– В целом, дорожное полотно уложено, теперь необходимо произвести благоустройство и закончить отдельные элементы. Колоссальная работа была сделана, остались лишь незначительные участки. Я уверен, на следующий год дорога будет работать, – отметил аким ВКО.

Достоин внимания и тот факт, что, кроме самой трассы, проектом также предусмотрено 18 стандартных площадок отдыха и стационарно-гигиенических узлов.

ДОМА, ГДЕ ПОСЕЛИТСЯ СЧАСТЬЕ

Обеспечение жильём населения всегда является одной из приоритетных задач в Восточно-Казахстанской области. Как проинформировал Даниал Ахметов, в текущем году за счёт всех источников финансирования на территории области ведётся строительство домов общей площадью 878 тыс. квадратных метров.

– В настоящее время строится 73 коммерческих дома на 548,5 тыс. м2, в прошлом году было построено 52 дома на 315 тыс. м2, – отметил аким области.

Неплохие результаты приносит и реализация региональной программы «Одноэтажный Восток».

– Востребованным инструментом программы стало строительство одноэтажных домов за счёт частных инвестиций с последующим выкупом для очередников. Так, с 2020 года для многодетных матерей и социально уязвимых слоёв у частных инвесторов выкуплены 349 квартир на 4,2 млрд тенге за счёт бюджета области. Мне остается лишь добавить, что в этом году перед нами стоит задача полностью обеспечить жильём все многодетные семьи, проживающие в сельской местности, – дополнил Даниал Ахметов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – КАЧЕСТВО ВОДЫ

Именно обеспечение питьевой водой жителей отдалённых сёл и городских окраин стало ещё одной важной задачей для руководства ВКО. Ещё в 2015 году ВКО была в аутсайдерах по обеспеченности населения питьевой водой. Чтобы в корне поменять положение, была разработана региональная программа, которая позволила за несколько лет почти полностью решить эту проблему.

В текущем году в области запланирована реализация 31 проекта на 23,1 млрд тенге. При этом в малочисленных сёлах экономически выгоднее устанавливать блочно-модульную систему. Их в 2022 году установят в 11 селах области.

– В предыдущие годы мы очень много внимания уделяли строительству водопроводных сетей в Аягозе, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском, Урджарском и других районах. И при этом упустили из виду район, самый близкий к Усть-Каменогорску. Теперь это упущение надо исправить. Поэтому мы будем сейчас активно строить водопроводные сети в сёлах Уланского района, а также в отдалённых сёлах района Алтай, – обозначил задачи на ближайшие годы Даниал Ахметов.

По словам акима области, уже в текущем году в Уланском районе реализуется семь проектов по строительству водопроводных сетей, на что потребуется 16-18 млрд тенге. В целом, охват сельского населения централизованным водоснабжением в текущем году на территории ВКО повысится с 93,2% до 95,4%, а в целом по области обеспеченность населения чистой водой составит 98,3%.

– У Восточно-Казахстанской области есть огромный резерв и отличные шансы, не отрываясь от своих исторических корней, развивать эффективную экономику с современной инфраструктурой. Область может быть комфортным и привлекательным для жизни регионом. Ведь конкурентоспособность, новаторство, интеллект – это то, что всегда было свойственно восточноказахстанцам, и мы докажем, что мы их не растеряли, – резюмировал Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции