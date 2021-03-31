Юбилей

Вековые традиции и современные «фишки»

31.03.2021
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В этом году областной библиотеке имени А. С. Пушкина исполняется 125 лет.  

История образования библиотеки берёт своё начало в далёком 1896 году. Так, 20 марта Усть-Каменогорское общество попечения о народном образовании проявило инициативу, открыв Усть-Каменогорскую народную платную библиотеку с читальней. Первоначальный книжный фонд состоял из личных книг прогрессивной городской прослойки, а первым библиотекарем стал восемнадцатилетний Петр Столбов, сын отставного фельдфебеля.  

С наступлением XX столетия в библиотеке сохраняли и пополняли книжный фонд, привлекая новых читателей. В 1937-м ей присвоили имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 29 декабря 1983 года библиотека переехала в новое здание в центре города, где находится до сих пор. В 2009-м рядом с входом в здание установили бронзовый бюст известного всему миру писателя.

– В третье тысячелетие библиотека вошла уже как современный центр информации и образования. Мы создали Ассоциацию библиотекарей Восточного Казахстана и стали достойным партнёром профессиональной Ассоциации библиотекарей мира – IFLA, – говорит директор библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева. – Сегодня это сердце библиотечной системы Восточного Казахстана. Кредо библиотеки звучит словами великого Абая Кунанбайулы: «К знанью большому стремись», справедливо обращёнными как к читателям, так и к библиотекарям. Мы стараемся завоевать ум и сердце каждого, независимо от возраста, пола, социального положения и физических возможностей.

За век с четвертью в мире произошли масштабные преобразования. С развитием новых технологий изменилась и библиотека – в ней создали электронный каталог, сотрудники приняли участие в десятках различных международных конференций, эффективно реализовали множество проектов при поддержке международных фондов. В 1998 году у библиотеки появился собственный веб-сайт – pushkinlibrary.kz, затем открыли интернет-класс, через год внедрили первые дистанционные услуги, спустя ещё один год появился бесплатный тренинг-центр для обучения населения электронной грамотности.

В 2003 году приступили к созданию единой информационной компьютерной сети центральных районных библиотек. Библиотекарям пришлось не только самим изучать технические новинки, но и обучать своих коллег со всей области.  

– Я часто ездила в командировки в районы, проводила обучение, – вспоминает руководитель Центра развития библиотек области Раушан Мязова. – Считается, что библиотекарь всегда работает на одном месте. Но это не так, я объездила весь Восточный Казахстан, не была только в Курчатове. К тому же случались и зарубежные поездки – в Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Сингапур, Финляндию и Францию.

С развитием социальных сетей пришлось осваивать монтаж и обработку видео, контент-менеджмент и другие современные тенденции. Ведь одно из важных направлений в работе Центра развития библиотек области – создание информационного пространства региона, помощь районным и сельским библиотекам.

В 2008 году началась оцифровка фонда библиотеки, за шесть лет переведено на государственный язык и издано несколько книг по профессиональной деятельности библиотек. В 2014 году создана полнотекстовая электронная библиотека «Наш Абай» – abai.pushkinlibrary.kz.

Со временем в библиотеке стали появляться различные новинки, начали работу разноплановые кружки и отделы. В них можно научиться делать оригами, играть в шахматы, попробовать создать и запрограммировать робота, освоить 3D-печать, обучиться искусству фотографии, видеомонтажу, изучать иностранные языки.

В распоряжении читателей обширный библиотечный фонд – есть свежая пресса, научно-популярная и художественная литература. Одной из «фишек» стали регулярные мероприятия – встречи с известными людьми региона, информационные и тематические «часы знаний» для молодёжи.

– С развитием технологий мы стали конкурировать с телевидением и интернетом. Ведь, к примеру, многим детям и молодёжи гораздо интереснее и проще посмотреть мультфильмы или прослушать подкасты, чем читать книги, – говорит Бибигуль Шагиева. – Поэтому мы должны заинтересовать читателя, изменив свой подход к работе, ведь развитие – это очень важно, нельзя застревать на одном месте.  

ГОД, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЁ

Несмотря на все новшества, библиотека, прежде всего, – это её читатели. Но что делать, если посещать общественные заведения из-за пандемии не рекомендуют санитарные врачи?

Год назад, как и многие другие библиотеки по всему миру, «Пушкинка» перешла на дистанционный формат обслуживания.

К этому её сотрудники были частично готовы – работала виртуальная справочная служба, были сформированы электронные базы данных и каталоги, существовала электронная доставка документов. Некоторые викторины и мероприятия также проводились онлайн – в социальных сетях.

Одним из показателей востребованности услуг библиотеки является возросшее количество посещений её портала: с марта по май 2019 года количество виртуальных посещений достигло 68183. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано уже 97783 виртуальных посещения, то есть спрос увеличился почти на треть. Возросла посещаемость и на других ресурсах библиотеки.  

Основная активность дистанционной деятельности сотрудников пришлась на социальные сети. Там библиотекари размещают информационные и рекомендательные публикации, проводят прямые трансляции, организуют онлайн-курсы, конкурсы и викторины. Так, проведено более пятидесяти встреч с учёными, писателями, журналистами, поэтами, музыкантами, общественными деятелями и врачами.

На дистанционный режим перевели работу практически всех кружков и клубов библиотеки. За этот период опубликовано множество разновременных учебных записей и занятий, поэтому читатели даже в условиях карантина смогли виртуально посещать полюбившиеся курсы, продолжив развивать необходимые навыки.

Работая в онлайн-режиме, сотрудники не забывали и о повышении собственной квалификации – в удалённом формате прошло множество содержательных профессиональных встреч, инициированных национальными библиотеками страны: семинары о библиографической деятельности в цифровом пространстве, тренинги по работе в социальных сетях.

Конечно, сотрудникам библиотеки пришлось и самим оперативно освоить различные веб-сервисы и приложения и сразу же применять их на практике. К тому же для коллег из сёл и районов они разработали полезные алгоритмы по работе с онлайн-платформами.

ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ

– В век современных цифровых технологий всё больше ресурсов и услуг, организаций и их клиентов, а также читателей и пользователей перемещается в виртуальную среду. А библиотека должна быть там, где её посетители. Естественно, мы стали расширять своё присутствие в виртуальном пространстве, – говорит директор библиотеки. – Эта работа началась более 20 лет назад, с создания библиотечного веб-сайта и запуска онлайн-каталога. Теперь сайт перерос в веб-портал с отдельными сайтами детского сектора, немецкого и французского читальных залов, американского уголка и коллекцией ценных краеведческих ресурсов.

С развитием мобильных технологий и интернета люди предпочитают получать информацию на свой телефон или ноутбук, «не покидая зону комфорта» – сидя дома или в кафе, на прогулке в парке или сквере. Соответственно, библиотеке пришлось перестраиваться и адаптировать библиотечные ресурсы под смартфоны.

Сейчас фонд библиотеки составляет 373916 книг, а число зарегистрированных пользователей превысило сорок восемь с половиной тысяч. Сотрудники отслеживают новинки, формируют фонды, работают с издательствами, закупают книги и журналы.  

Так, год за годом маленькая читальня превратилась в многофункциональный информационно-образовательный и культурный центр. Мысль о том, что кто-то найдёт в библиотеке что-то ценное, откроет нечто новое или просто приятно проведет здесь время, греет души сотрудников и зовёт их к новым горизонтам.  

За годы своего существования в этих стенах осуществлено множество целевых проектов, которые позволили не только внедрить востребованные услуги, но и развить качественно новые направления деятельности. Всё это – результат целенаправленного стратегического развития, построенного на проектной деятельности и непрерывном образовании сотрудников библиотеки.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева

 

31.03.2021
51

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