Вечные ценности

Веками человечество развивало ценности, которые сейчас являются фундаментом любого развитого общества. Однако прогресс не стоит на месте, и мы сейчас находимся в таком положении, когда нужно грамотно суметь совместить инновации с мудростью, прошедшей сквозь века и проверенной временем.

Бурное развитие технологий постепенно стирает границы между людьми и размывает то, что ещё совсем недавно казалось построенным на века и незыблемым. Традиционные ценности сейчас тоже активно подвергаются ревизии, и не всегда на смену хорошему приходит что-то лучшее. В основном переосмысление означает отказ от ценностей в пользу «прогрессивного общества», в котором достижением считается то, о чём раньше стыдно было и упоминать. Общество должно обладать мудростью и мужеством, чтобы не переступить в своём развитии некий порог, после которого прогрессивность сменится всеобщей разнузданностью. В этом смысле традиционные ценности всегда будут оставаться неким маяком, на который должно ориентироваться общество, каких бы высот оно ни достигло в своём развитии.

Для религиозного человека духовно-нравственные ценности носят название заповедей. Священное Писание предлагает человеку эти заповеди как учебник для жизни, как науку, следовать которой необходимо всю жизнь. Говоря о взаимодействии личности и общества, мы должны понимать, что это взаимодействие основано на двояком процессе – что человек может сделать для общества, и что общество может дать человеку. Разумеется, этот симбиоз не может включать в себя какой-либо вред или зло. Общество, вредя человеку, становится тоталитарным; человек, вредя обществу, становится преступником.

Для нашей страны актуальной остаётся проблема коррупции и финансовых преступлений – и дня не проходит, как сообщают о задержании очередного коррупционера, или о том, как кто-то кого-то ограбил, причём размер ущерба разнится от десятков миллионов до тысяч тенге. При этом мотивация бытовых преступников зачастую остаётся загадкой: наносить вред человеку и лишаться свободы ради смехотворной прибыли – это очень странно и даже глупо. Умнее было бы побороть это искушение, сохранив в чистоте свою душу, о чём и говорит нам заповедь «не укради». Человек должен пользоваться плодами только своего труда, не покушаясь на присвоение чужой собственности. Можно быть уверенным, что соблюдение этой мудрой заповеди сохранит общество от падения в бездну, и сохранение этой заповеди никак не навредит развитию общества.

Также обстоят дела и с другими заповедями, с другими ценностями, они служат для любого человека – хоть для твёрдо стоящего на ногах, хоть для запутавшегося – ориентиром, к которому необходимо стремиться, фундаментом, на котором необходимо строить свою жизнь. И общество, поддерживающее такие ценности, умело, правильно и уместно их пропагандирующее, никогда не встанет в противоречие с развивающимися технологиями и новыми философскими системами.

Завершая свою мысль, хочется пожелать, чтобы под понятием «ценности» наше казахстанское общество подразумевало действительно нечто ценное, важное как для молодёжи, так и для среднего и старшего поколений. Духовно-нравственные ценности никогда не должны быть полем битвы в неизбежном и постоянно повторяющемся конфликте отцов и детей, наоборот, ценности в этой проблеме должны быть тем, что дарит точки соприкосновения и наделяет мотивацией для дальнейшего плодотворного развития общества.

Священник Константин Дьяков, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников