Вдохнуть жизнь в село

Жители сельских округов Аягозского района активно используют государственные программы. Выращивая скот и создавая крестьянские хозяйства в рамках этих программ, многие из них улучшили материальное положение и обеспечили себе стабильный доход.

Один из них – глава крестьянского хозяйства «Тусибай» Бидайыкского сельского округа Айдархан Жакупов. Он открыл своё крестьянское хозяйство почти двадцать лет назад, в период массовой приватизации. На сегодняшний день здесь работают около 20 человек. В хозяйстве имеется два стада коров и несколько табунов лошадей.

Дела идут неплохо, поголовье скота увеличивается с каждым годом. «Тусибай» вносит значимую лепту в развитие сферы сельского хозяйства Аягозского района. В этом есть большая заслуга главы крестьянского хозяйства, который с особой ответственностью и усердием подходит к работе.

К слову, он заботится не только о своих подчинённых, но и о малообеспеченных семьях в родном селе Баршатас, по возможности старается оказать им материальную помощь. Недавно он безвозмездно раздал продукты питания 20 семьям села на сумму 450 тысяч тенге.

– Это не первый раз, когда Айдархан Жакупов оказывает подобную поддержку землякам. Ранее он помог малообеспеченным семьям из двух сёл, – сообщил аким Баршатасского сельского округа Бахтияр Жагыпбаров. – Местные жители выражают ему свою искреннюю благодарность.

Отметим, в зимние месяцы скот Айдархана находится в зимовке «Торангы», а в летнее время – в месте под названием «Арсалан». По мнению главы КХ «Тусибай», животноводство – это древний промысел предков, который необходимо сохранить. Поэтому его ключевая цель – продолжать заниматься развитием этой отрасли сельского хозяйства и при этом работать, используя меры государственной поддержки.

– В целом, в районе немало таких граждан, как Айдархан Жакупов, которые вносят весомый вклад в развитие животноводства, – подчеркнул Бахтияр Жагыпбаров. – В этом направлении перед нами стоят высокие цели. Планируем достичь желаемых результатов в ближайшие годы.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства. В этой сфере всё ещё остаются нерешёнными такие ключевые проблемы, как ограниченный доступ к земле, отсутствие доступных «длинных» денег, дефицит профессиональных кадров. Срочно нужны меры по повышению производительности, уходу от сырьевой направленности, развитию складской и транспортной инфраструктуры».

Следовательно, в дальнейшем строительство кожевенных заводов по переработке животноводческой продукции и малых мясокомбинатов должно стать одной из главных целей сегодняшних крестьянских хозяйств. Кроме того, не будет лишним создание таких цехов по переработке продукции не только в крупных городах, но и отдалённых населённых пунктах.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район