Важные задачи и стратегические решения

В Тарбагатайском районе назначили нового акима. Какие задачи стоят перед нынешним главой приграничного района?

На днях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов с рабочим визитом посетил вновь образованный Тарбагатайский район. Первым делом глава региона представил местному активу нового акима. Так, по согласованию с администрацией Президента РК и районным маслихатом распоряжением акима ВКО на должность акима Тарбагатайского района назначен Дархан Жоргекбаев.

Дархан Жоргекбаев родился 18 февраля 1979 года в селе Акжар Тарбагатайского района. Окончил Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова по специальности «История Казахстана», а также Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Финансы». Нужно сказать, его трудовая деятельность тесно связана с Тарбагатайским районом. С 2005 по 2011 год он работал руководителем районного управления статистики.

С 2011 года по нынешнее время Дархан Жоргекбаев занимал должности заместителей акимов Аягозского, Уланского районов и города Семея, внося свою лепту в социально-экономическое развитие этих регионов.

– Он является уроженцем села Акжар, имеет неплохой управленческий опыт и сможет продолжить уже начатые проекты и дать старт новым, – отметил Даниал Ахметов.

Глава региона обратился к общественности с просьбой поддержать нового акима и своевременно озвучивать все проблемные вопросы, потому что только такое взаимодействие и обратная связь помогают оперативно их решать.

В свою очередь новый аким заверил, что готов работать на благо населения и дальнейшего процветания Тарбагатайского района. Также Дархан Жоргекбаев добавил, что информацию о планах и проделанной работе в районе он будет публиковать на своих страницах в социальных сетях, отметив, что для него важны мнения и предложения каждого жителя.

После заседания актива аким области посетил районную больницу, в которой установлено современное оборудование и в настоящее время проводятся хирургические операции. К тому же врачи районной больницы прошли стажировку в Израиле и Литве. Глава региона подчеркнул, что на ремонт и дооснащение медучреждения будут выделены дополнительные средства из бюджета.

К слову, ранее в «Рудном Алтае» публиковались материалы об операциях, проводимых в стенах районной больницы. К примеру, в прошлом году местные профессионалы восстановили пациенту раздробленную ключицу. Такая операция была проведена впервые в условиях райбольницы! В этом году здесь успешно прооперировали мужчину с серьёзными травмами ключицы – косой оскольчатый перелом тела ключицы.

Кроме того, Даниал Ахметов побывал в новой школе, где, как и во многих других отдалённых сёлах, необходимо увеличить скорость интернета. По его словам, на сегодняшний день есть проект и для решения этого вопроса будут построены антенно-мачтовые сооружения.

– Обсудили с общественностью ситуацию с водоснабжением в селе Тугыл и поставками топлива в район. Они находятся на контроле. Порадовала активность депутатов и общественников, – сообщил Даниал Ахметов.

Глава региона добавил, что в Тарбагатайском районе будет продолжена реализация программ развития приграничных территорий и «Одноэтажный Восток».

– Сегодня решение жилищного вопроса поможет обеспечить жильём не только многодетные семьи, но и молодых специалистов, изъявивших желание работать в районе, – отметил он.

Напомним, по данным районного акимата, в 2021 году к 30-летию Независимости РК здесь было введено в эксплуатацию 25 двухквартирных жилых домов. Три многодетные матери и две семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили жильё по программе «Бақытты отбасы». В целом, за прошлый год в Тарбагатае было введено 11 тысяч квадратных метров жилья.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район