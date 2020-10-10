Важные темы для больших семей 

Наиболее актуальные проблемы рассмотрели в режиме онлайн на очередном заседании областной Комиссии по вопросам многодетных семей.

Одной из стратегических целей государственной политики является решение проблем многодетных семей, повышение уровня благосостояния казахстанцев в целом. В этом отношении акимат ВКО предпринимает множество эффективных мер, которые дают значимый результат.

Так, одним из первых на заседании рассмотрели вопрос невозможности получения гранта для развития бизнеса по причине задолженности по кредитам. Проблему жёсткой политики банков в этом отношении обозначила общественница из Семея Анара Сулейменова. Руководитель общества матерей «Ақжүніс» ВКО Жулдыз Актанжанова также поддержала эту тему.

– К сожалению, банки не могут отменить блокировку и арест счетов, если имеется задолженность по платежам, – сказала заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ ВКО Айнур Султанова. – У нашего управления в рамках меморандума о сотрудничестве есть договорённость по социальным ID-картам и счетам, которые не могут быть заблокированы. Новшество появилось в этом году. Такие карты открывают на «Казпочте». Всё это делается для того, чтобы можно было детально рассмотреть каждое обращение многодетной матери и оказать помощь. Вместе с тем этот вопрос нуждается в решении на республиканском законодательном уровне.

В целом для поддержки сельских многодетных и малообеспеченных семей и их возможности развивать собственное дело Министерство труда и социальной защиты населения РК обеспечило необходимые условия – выделило гранты в размере 500 тысяч тенге, предложило льготное кредитование до шести процентов годовых, а также возмещение от 50 до 60 процентов затрат при диверсификации бизнеса. Остаётся лишь получить эту грантовую поддержку и начать действовать. Также есть механизмы государственной поддержки в рамках программ продуктивной занятости «Еңбек» и «ДКБ», доступное финансирование для субъектов сельского хозяйства и реализация проектов ГЧП. Таким образом, женщины региона могут внести свой вклад в развитие экономики своей малой родины.

В продолжение темы про безвозвратные гранты обсудили возможности финансирования не только приобретения оборудования для начинающих бизнес-леди, но и покупки расходных материалов, сырья. Трудно не согласиться с многодетными матерями, что это было бы более логично и эффективно. Действительно, чтобы раскрыть предпринимательский потенциал женщин и усилить их роль посредством использования различных госпрограмм и грантовых проектов, нужна поддержка именно в самом начале этого пути. Однако представительницы прекрасного пола при реализации стартапов по-прежнему боятся, испытывают сомнения, а главное – рассчитывают только на собственные средства

и залоги.

Следующий важный вопрос, который подняли члены комиссии, усиление прозрачности и доступности при получении очередниками жилья, в частности многодетными семьями.

– В прошлом году выделено 563 квартиры, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Но вы должны понимать, что комиссии должны чётко отслеживать количество жилья. Для сравнения: на 1 января 2019 года очередность составляла 903 человека, на тот же период этого года – 1778, а на 1 июля текущего года – уже 2057. Это значит, что 1045 квартир мы выделим в этом году, введём в эксплуатацию почти 36 тысяч кв. метров жилья. На следующий год – уже 100 тысяч кв. метров жилья в одноэтажных домах, то есть в два раза больше. Теоретически мы закладываем 1000, тогда темп выделения жилья будет опережать рост очерёдности. Таким образом, через несколько лет снимем эту потребность.

Также в ходе заседания состоялось обсуждение проблемных вопросов, связанных с открытием групп продлённого дня и яслей для детей из многодетных семей. Глава региона заверил, что знает об этой проблеме, и о родительской оплате не может быть и речи. По его мнению, нужно всё просчитать и изыскать средства в бюджете на раннее развитие детей в таких группах.

– Мы также рассматриваем сейчас вопрос, который поступил из Урджара по замене детской летней обуви на зимнюю, – добавил аким области. – Если это актуально для большинства малообеспеченных семей региона, мы готовы не заменить, а дополнительно закупить зимнюю обувь. К слову, вопрос качества одежды и обуви, а также детского питания нужно держать на контроле.

В завершение встречи обсудили проблемы обеспечения высокоскоростным интернетом 19-го жилого района Усть-Каменогорска, посёлка Ахмирово и других районов.

Аким области дал поручение членам комиссии, а также акимам городов и районов подготовить списки абитуриентов и проработать вопрос приоритетного получения грантов на обучение в колледжах и вузах детей из социально уязвимых категорий.

– Отвечая на вопрос мамы десяти детей Марины Куликовой из Семея, хочу подчеркнуть, что сегодня приоритетом социальной политики области является поддержка многодетных и малообеспеченных семей, особенно в вопросах обеспечения качественным образованием, – сказал аким области. – Так, в рамках программы «Еңбек» мы выдали 1214 грантов, из которых 462 получили дети из многодетных и 178 – из малообеспеченных семей. Сейчас этот показатель на уровне 30 процентов, а нам нужно довести его до 50 процентов к следующему году.

Ева Ким