Важная роль лёгкой промышленности

Свой профессиональный праздник отмечают по трудовому календарю в конце первой декады июня представители отрасли лёгкой промышленности. Она называется лёгкой довольно условно, поскольку роль и значимость её в экономике на самом деле велика, если дело поставлено крепко, с государственным подходом.

В праздничный день, конечно, хотелось бы больше говорить о приятных вещах, нежели о проблемах. О них на уровне области и республики в достаточной мере пишется и озвучивается много. Потенциал отрасли является очень большим, о чём свидетельствует история и реалии сегодняшнего дня. Об этом чуть подробнее расскажем ниже по тексту, а пока коснёмся очевидных вещей, которые нельзя отрицать.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Одними из лидеров лёгкой промышленности региона являются несколько известных предприятий областного центра и Семея, где имеются богатые и прочные традиции. В их числе швейные, обувные, кожевенные предприятия, имеющие давнюю историю или созданные в новое время.

В год 30-летия Независимости Республики Казахстан «Рудный Алтай» посвятил отдельный рассказ ТОО «ВВК «Роза», выпускающему валяльно-войлочные изделия и специальную обувь, валенки и многое другое. Директор предприятия Альбина Ахметова и его учредитель Харис Сайфутдинов рассказали об истории, этапах становления и развития уникального производства. За прошедшие годы коллектив добился заметных достижений и удостоился на уровне республики самых престижных и высоких наград.

Продукция предприятия поставляется не только во многие регионы Казахстана, но и на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье. Характерно, что подобные компании выполняют важную миссию, перерабатывают имеющееся местное сырьё, выпускают самую различную продукцию высокой степени сложности и с добавленной стоимостью. Тем самым достигается в некотором роде двойной эффект, когда появляется стимул у поставщиков сырья увеличить поголовье животных, получать шерсть и сдавать на завод.

Между тем именно слабый спрос или отсутствие его на овечью шерсть, шкуры превращают ценное и дорогое сырьё в бросовый материал, которому дорога на свалку. Хотя есть шансы и способы эту продукцию овцеводства использовать в комплексном и безотходном производстве, вывести животноводство области на прежнюю высоту. И поэтому двумя руками можно и нужно голосовать за тех, кто создаёт современные производства по переработке как овечьей шерсти, шкур, так и других видов сырья в ВКО.

К БАЛАНСУ ОТРАСЛЕЙ

В Восточном Казахстане исторически доминируют в экономике горнорудная и металлургическая сферы, рядом с ними вклад лёгкой промышленности кажется скромным. Тем не менее итоги работы легпрома в регионе даже за три месяца нынешнего года отражают явную динамику роста. По официальным статданным, выпуск продукции увеличился в области с 230,6 млн до 1822,9 млн тенге. Подобная тенденция тоже зафиксирована, в том числе в производстве трикотажа, кожаных изделий, пошиве одежды. Однако, наверное, это капля в море по сравнению с фактическим потенциалом лёгкой промышленности. На сегодня она является одной из самых недооценённых отраслей экономики, как говорят эксперты. Её возможности не ограничиваются выпуском спецодежды, постельного белья или форменной одежды, обуви для силовых структур, а также школьной формы. На рынке различной одежды сегодня в сегменте масс-маркет пока доминирует импортная продукция. Хотя местные портные и дизайнеры в регионе и Казахстане в целом не уступают, а порой превосходят своих коллег из Средней Азии, соседних стран, снабжающих нас завозным товаром.

Возможно, пандемия придала импульс развитию отечественного легпрома, смене приоритетов в экономике. Особенно с учётом того, что отрасль всегда являлась социальной, создающей рабочие места женской половине населения. Там, где есть место приложения для их умелых рук, дизайнерских талантов, яркого творчества. Не надо забывать, что мировая фэшн-индустрия является не просто своеобразным подиумом для самовыражения, а привлекательной нишей для инвестиций, инноваций. При этом: кого хлебом не корми, а позволь пообщаться на тему высокой моды и дефиле? Не будем показывать пальцем…

Приметой времени является интерес к производству в этнических стилях. Причём не как придатку легпрома, а совершенно автономному направлению, эксклюзивному по своей сути и форме. Отдельно можно рассматривать сферу возрождающегося ремесленничества, где получили вторую жизнь уникальные техники пошива, вышивания, вязания изделий. Они по уровню сложности, эстетике, технике исполнения претендуют на статус подлинных шедевров, образцов высочайшего мастерства, народной культуры. В яркой и разноцветной мозаике, являющейся популярным техническим и творческим приёмом изготовления изделий, ковров, панно, вещей, сувениров из тканей, войлока, нитей заключается суть, душа неувядаемого древнего искусства.

Многие инициативы деловых и творческих жителей области удивительным образом совпадают с теми целями и задачами, которые предъявляются в государственных программах по развитию и поддержке малого бизнеса. Так и в рамках обеспечения трудовой занятости населения.

Меир Токобаев

Фото из архива