Ваши улыбки озаряют этот мир

С Международным женским днём – 8 Марта представительниц прекрасного пола поздравил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

С первых дней обретения Независимости женщины наравне с мужчинами принимали активное участие в построении суверенного государства. С уверенностью можно сказать, что их активная гражданская позиция, ответственность и умение достигать поставленных целей стали одним из слагаемых успехов молодого государства.

На одной из встреч Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Женщины Казахстана сыграли выдающуюся роль в становлении и укреплении Независимости страны».

Помимо этого, наши женщины – хранительницы семейного очага и заботливые матери.

Представительниц прекрасной половины человечества поздравил глава региона Даниал

Ахметов. В преддверии весеннего праздника аким области встретился с женской общественностью. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие прошло в закрытом формате. Однако это нисколько не умалило его значимости и торжественности.

Среди приглашённых оказались представительныцы Восточно-Казахстанской области, показавшие высокие результаты в спорте, культуре, науке, образовании, медицине и других сферах.

– Для меня большая честь поздравить вас с этим замечательным днём, – сказал Даниал Ахметов, – потому что вы – наше достояние и главное богатство. Всем лучшим мы обязаны вам – женщинам, так как именно вы продолжаете век жизни человечества. А также способны создавать тёплую атмосферу на работе и в семье, при этом успевая заниматься повседневными домашними заботами.

В честь праздника журналисты, врачи, спортсмены, учителя и многодетные матери получили благодарственные письма от имени акима области и секретаря областного маслихата за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также букеты весенних цветов и подарочные наборы. Помимо этого, олимпийская чемпионка 2012-го года в Лондоне, победительница соревнований серии «Бриллиантовая лига» Ольга Рыпакова была удостоена поздравительной открытки от имени Президента Республики Казахстан Касым—Жомарта Токаева.

– Хочу выразить огромную благодарность от лица всех женщин, особенно сегодня, за внимание и заботу, – поделилась Ольга Рыпакова. – Для меня это большая честь, – получить поздравление от Президента Республики Казахстан. Буду стараться оправдывать надежды нашего государства.

Добавим, что мероприятие прошло со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: социальное дистанцирование, наличие средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Александра Исаева