Вакцина покоряет вирус

По количеству подтверждённых случаев заболеваемости корью Восточно-Казахстанская область занимает 18-е место в республике. Однако, учитывая обстановку в некоторых областях, ситуацию нужно держать на контроле.

Корь является высококонтагиозной инфекционной болезнью, вызываемой вирусом. Вирус кори легко распространяется при дыхании, кашле или чихании инфицированного человека. Инфекция может вызвать тяжёлое заболевание, осложнения и даже смерть.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 56 случаев заражения корью. В числе заболевших – 49 детей. Двенадцать пациентов находятся на стационарном лечении.

– Наиболее эффективным способом профилактики кори является вакцинация, – отметила заместитель руководителя Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Шолпан Макашева. – Получивший прививку может тоже заразиться, но болезнь будет протекать в лёгкой форме.

Сейчас в регионе идёт подготовка к дополнительной массовой иммунизации. В числе тех, кому нужно поставить прививку, – дети в возрасте от шести до одиннадцати лет. Специалисты начнут их вакцинировать с шестого ноября. Детей в возрасте от двух до пяти лет, независимо от прививочного статуса против кори, – с пятого декабря.

Также дополнительная иммунизация коснётся медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения, не имеющих профилактических прививок против кори, а также не привитых против кори во время предыдущей дополнительной массовой иммунизации, проведённой в 2019–2020 годы и по эпидемиологическим показаниям в период с 2019 года по настоящее время.

По словам спикера, вакцины для проведения дополнительной вакцинации жителей в медицинских учреждениях области достаточно.

Александра Исаева