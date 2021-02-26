В  здоровом теле здоровый дух

Более двух тысяч медалей на международных и республиканских соревнованиях завоевали спортсмены ВКО в 2020 году.

Для поддержки здорового образа жизни и физической активности молодёжи в регионе были введены в эксплуатацию шесть спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы в посёлке Актогай Аягозского района, городе Шар Жарминского района, селе Кокпекты Кокпектинского района и в селе Маканчи Урджарского района. Также в Курчуме и Урджаре появились плавательные бассейны.

В этом году, по словам главы региона, будет введён 21 спотивный объект, в том числе в девяти бывших районных центрах откроются Детские спортивные школы. Планируется построить 13 физкультурно-оздоровительных комплексов в сёлах Маркаколь, Катон-Карагай, Улкен Нарын, Самарское, Таврическое, Бозанбай, Айыртау, Аксуат, Бородулиха, в селе Кайнар, а также в городах Серебрянск, Шемонаиха и Аягоз.

В селе Калжыр Курчумского района и селе Кабанбай Урджарского района появятся два спортивных модуля.

– В наших планах на текущий год – увеличить на 1268 единиц количество спортивных секций в школах области. Учителя физической культуры за эту работу будут получать надбавку, – сказал Даниал Ахметов.