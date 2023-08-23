В ВКО сменился руководитель управления здравоохранения

Сегодня аким Восточного Казахстана Ермек Кошербаев представил медицинской общественности региона исполняющего обязанности руководителя областного управления здравоохранения Толегена Жигитаева.

Толеген Хайруллаевич Жигитаев родился в 1975 году в Семипалатинске. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», потом – ординатуру по курсу хирургии.

В 2019 году прошел обучение в Великобритании по циклу «Менеджмент здравоохранения».

Работал в областной больнице ВКО – хирургом, зав. отделением эндоваскулярной хирургии и интервенционной кардиологии, заместителем главного врача по лечебной работе, затем главным врачом.

В разговоре с медиками Ермек Кошербаев подчеркнул, что вопросы здравоохранения всегда остаются на его особом контроле. Сегодня по оказанию медицинских услуг, оснащению больниц и поликлиник регион занимает ведущее место в стране. Комплексная программа развития здравоохранения ВКО будет продолжена.

Обращаясь к Толегену Жигитаеву, Ермек Кошербаев отметил, что руководитель управления здравоохранения должен быть не только профессионалом в своем деле. Это должен быть современный руководитель, знающий тенденции развития системы здравоохранения, нацеленный на внедрение передовых технологий.

– Вы должны знать проблемы и чаяния пациентов и врачей как центральных клиник, так и сельских медпунктов, – подчеркнул аким области.

В заключение глава региона поблагодарил экс-руководителя здравоохранения Гульмиру Сагидуллину за проделанную работу. И высказал уверенность, что в должности директора многопрофильного центра онкологии и хирургии ВКО, занимаясь практической медициной Гульмира Габдулловна как специалист сделает все для профессионального развития онкослужбы Восточного Казахстана.