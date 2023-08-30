В ВКО отмечают День Конституции

Калейдоскоп праздничных мероприятий, посвящённых Дню Конституции Республики Казахстан, ознаменовался торжеством на центральной площади Усть-Каменогорска, где с утра развернулись масштабные народные гуляния.

День Конституции страны совпадает с Днём города, поэтому устькаменогорцы и гости областного центра всегда с нетерпением ждут 30 августа.

Аким ВКО Ермек Кошербаев поздравил жителей региона с праздником и напомнил, что 28 лет назад на Всенародном референдуме более 90% граждан нашей многонациональной страны поддержали Закон, который провозгласил человека и его права самой главной ценностью, а народ Казахстана единственным источником власти.

— Основной Закон — залог стабильности нашего общества, поэтому важно, чтобы каждый из нас ценил важность Конституции не только для государства и общества, но и лично для себя, своей семьи, своих детей. В праздничный день желаю вам успешных начинаний, процветания и мира, единства и согласия. Пусть в каждую казахстанскую семью придёт счастье, а стремление к новым победам открывает новые возможности! — сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Для горожан, собравшихся на площади, развернулось празднество на любой вкус. С утра здесь проходят фестиваль арбузов, ярмарка меда, гастрономический фестиваль «Вкус Востока», ремесленники представляют свои изделия, идёт бойкая торговля. Сопровождает все торжественный концерт с участием творческих коллективов региона.

Чтобы попасть в Книгу рекордов Казахстана, на площади приготовили самое длинное блюдо «Капрезе».

Вечером горожан ждёт концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады.