В ВКО нет дефицита бензина марки АИ-95

Временное отсутствие в продаже бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС Восточного Казахстана связано с логистикой.

Так, во время проведения ремонтных работ на Павлодарском и Шымкентском нефтехимических заводах заявки на поставку ГСМ направлялись на Атырауский НПЗ. Доставка ГСМ с запада на восток страны занимает около двух недель. Именно это, по информации Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, стало причиной того, что возникли задержки с поставками востребованного вида топлива на автозаправочные станции.

Также сообщается, что владельцы АЗС могут повысить цены на бензин марки АИ-95 в зависимости от расходов на доставку, так как он является нерегулируемым видом топлива.

– На сегодняшний день ГСМ поставлены на все АЗС. Дефицита топлива нет, – подчеркнули в управлении.

В целом по области функционирует 157 АЗС, на которых имеются запасы бензина марки АИ-92 – 7,8 тыс. тонн, АИ-95 – 2,0 тыс. тонн, дизельного топлива – 3,7 тыс. тонн. Цена на бензин марки АИ-92 варьируется в пределах от 200 до 205, АИ-95 – от 224 до 254 тенге за литр, литр дизельного топлива стоит 295 тенге.