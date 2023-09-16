Ситуация с Риддер ТЭЦ на особом контроле Правительства

На теплообъектах региона завершаются ремонтные работы, ТЭЦ готовятся к пусконаладке. В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр посетил Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана большое внимание уделил модернизации энергетического комплекса страны. Данный вопрос стоит на особом контроле и в Восточном Казахстане. Здесь ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ.

Главный теплоисточник горняцкого городка был построен в 1956 году. Установлено 6 котлов и 4 турбины. Установленная и располагаемая электрическая мощность равна 59/59 МВт, тепловая — 247,3/217,3 Гкал/ч. Основной вид деятельности — производство тепловой и электрической энергии, передача электрической энергии.

Пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком. Ремонт котлоагрегатов №№ 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.

На ремонт объекта выделено 7,3 млрд тенге. На реконструкцию теплосетей моногорода в этом году направлено 1,1 млрд тенге.

— Большой объём работы провели, — сказал Роман Скляр. — Необходимые средства выделены. Никогда такие средства здесь не осваивались. Так что прошлогодняя история ни в коем случае не должна повториться. Неважно, кто был собственником. Сейчас нашли решение в соответствии с законодательством, выделили средства. Город должен быть в полном объёме обеспечен теплом. В этом сомнений нет, работы близятся к завершению.

Отметим, что сейчас ведётся работа по передаче объекта в государственную собственность.

— Уже был подписан договор доверительного управления передачи имущественного комплекса в КГП «Водоканал Риддера», — отметил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов. — Ведётся процесс заключения договоров с персоналом, с понедельника начнётся заключение договоров по поставке угля и мазута, а также с физическими и юридическими лицами — абонентами Риддера.

Ремонтные работы на Усть-Каменогорской ТЭЦ начались сразу, как только был закончен предыдущий отопительный сезон. В этом году затраты на эти цели составили более 8,6 млрд тенге, в том числе инвестиции — более 7 млрд тенге и текущие ремонты — свыше 1,5 млрд тенге.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ – 859,9 Гкал/час; электрическая – 372,5 МВт.

Установлено 9 котлоагрегатов от 75 т/ч до 500 т/ч и 8 турбоагрегатов мощностью от 4 до 120 МВт

Первая очередь УК ТЭЦ была запущена в эксплуатацию в 1947 г.