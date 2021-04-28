В театре – «Похищение»!

На малой сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра состоялась премьера остросюжетной криминальной комедии по пьесе современного российского драматурга Ксении Степанычевой «Похищение».

Сюжет спектакля закручен как хорошая пружина в шкатулке с сюрпризом: две подруги, наткнувшись в лесу на бесчувственное тело незнакомого мужчины, из лучших побуждений хотят ему помочь. А вместо этого оказываются втянутыми в запутанную историю. На кону – человеческие судьбы и огромные деньги. Без крепких нервов, импровизации и творческой смекалки здесь явно не обойтись! Хорошо, что главным героиням эти качества присущи сполна. Ведь они – актрисы театра!

Лёгкий, смешной и динамичный спектакль-шутку о зыбких границах между добром и злом, правдой и вымыслом, случайностью и закономерностью поставил художественный руководитель русской труппы Роман Степенский.

Что наша жизнь? Не иначе как игра! А где игра, там и легендарная фраза: «Не верю!». Персонажи спектакля ловко и без зазрения совести разыгрывают друг друга, изощряясь тем или иным образом. Кому-то нужны деньги, кому-то не хватает в отношениях остроты, а для кого-то игра и обман стали уже привычкой. Но призвание и богатый профессиональный опыт всё же дают преимущества.

Попав под дуло пистолета обезумевшего от горя бизнесмена Бориса (С. Засорин), актрисы Надя и Маша моментально вспоминают о своём главном оружии. Со страху они начинают сочинять на ходу всевозможные небылицы – о тёмном прошлом наркоманки и секс-рабыни, о внебрачных близняшках, играющих на шотландских волынках. Находчивые актрисы убедительно разыгрывают спектакль и даже не один, сыпля репликами из классики. С их лёгкой подачи и остальные участники истории получают ещё по одной новой роли – Борис становится отцом, его жена Лера (Ю. Волобуева) – заложницей, родители Бориса отец Михаил («ҚР Мәдениет саласының үздігі» А. Воронин) и мать Елена (Т. Воронина) – дедушкой и бабушкой, обладательница стройных ног Жанна – ландшафтным дизайнером, а бомж… богачом! Не при делах остаётся только брат Леры – Санёк (В. Ястребов), «сценарист» и «режиссер» самого похищения. Но при виде достойных соперниц – двух отчаянных актрис горе-аферист сбегает!

Стоит отметить, что в «Похищении» два состава актёров. В главных ролях Нади и Маши более остро играют Дина Епимахова и Екатерина Емельянова, более естественно и органично – Наталья Снегирева и Надежда Ворошко. Образы молодых «хищниц» современных «асфальтовых джунглей» воссоздают актрисы Милена Куйда и Юлия Забавская. Сложнее, а оттого и интереснее ведущим мастерам сцены – «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Владимиру Муравицкому и Юрию Савину. Ведь их персонаж – бомж, немногословен. Но настолько колоритен и обаятелен, что, бесспорно, становится украшением спектакля!

Всё происходящее на сцене создаёт ощущение полуреальности, забавы. И этот эффект гротеска усиливают сценография Шоты Чоговадзе, а также музыкальное оформление «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко.

Финал остросюжетной истории столь же неожиданный и неоднозначный, как сама жизнь. Стоит только попасть в нужное время в нужное место и сектор «Приз» обеспечен. А может, это вовсе не приз, а испытание?

Остаётся только добавить, что премьера комедии «Похищение», встреченная бурными овациями, прошла за день до введения в Усть-Каменогорске строгих ограничительных мер и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Дарья Волкоедова

Фото автора