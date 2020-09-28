Команда Восточно-Казахстанской области заняла третье место на республиканском форуме юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла».

Мероприятие прошло в дистанционном формате. В нём участвовали одарённые школьники из разных уголков Казахстана, победившие на внутришкольных, районных, городских и областных отборочных этапах. Напомним, в региональном форуме участвовали 159 школьников 7-11 классов организаций общего среднего и дополнительного образования Восточно-Казахстанской области.

Основная цель – приобщение ребят к природоохранной деятельности, воспитание экологической культуры и экологически ориентированного отношения к природе родного края.

Участники соревновались в шести номинациях. Это «История родного края» – виртуальное путешествие (маршруты, экскурсии) в 3D-формате, «Зелёная экономика» – конкурс исследовательских проектов, «Здоровье и окружающая среда» – конкурс проектов, отражающих влияние окружающей среды на здоровье человека. А также «Экоболашақ» – проектное предложение по проведению экологической работы в городе, районе или населённом пункте, «Зелёные оазисы» – конкурс экоподелок и экологический квест «Спасательный круг природы» – онлайн-тестирование по темам: «В мире растений», «Знакомые незнакомцы», «В согласии с природой», «Заповедными тропами», «Биоценозы Казахстана». По итогам республиканского форума «Табиғатты аяла» команда Восточно-Казахстанской области заняла третье место.

В номинации «Здоровье и окружающая среда» первое место за Аружан Асылбековой из Бородулихинского района. Второе место в номинации «Зелёные оазисы» завоевала Каракат Кайролланова из Аягоза. Ещё одну победу своей команде принесла Диляра Саиндолдина из Шемонаихи. Она заняла третье место в номинации «Зелёная экономика».

Ания Есмухамет