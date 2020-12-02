Единый день диктанта, приуроченный ко Дню Первого Президента РК, провели в Восточном Казахстане.

В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» (шаг 76 – поэтапное внедрение 12-летнего образования, обновление стандартов школьного обучения для развития функциональной грамотности), государственных программ «Рухани жаңғыру» и «Цифровой Казахстан» Восточно-Казахстанским региональным центром новых технологий в образовании был организован Единый день диктанта.

Интерактивный диктант проходил на трёх языках: «Елбасы жолы», «В сердце Евразии» и Kazakhstan – The Land of Wonders. Всего в нём приняли участие 1680 учащихся восьмых классов.

Качество знаний по функциональной грамотности составило 88 процентов, по информационной грамотности – 92 процента. Кроме того, школьники показали хороший уровень овладения и применения IT-компетенций.

Стоит отметить, учащиеся восьмых классов впервые принимали участие в подобном диктанте в дистанционном формате.

Ания Есмухамет