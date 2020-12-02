Студентов ВКГУ имени С. Аманжолова ознакомили с новой книгой Ольги Видовой «Феномен Назарбаева».

Кураторский час «Нурсултан Назарбаев: взгляд в будущее» для студентов кафедры казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского университета провели в дистанционном формате.

Познавательное мероприятие организовали доцент кафедры Лариса Демченко, старший преподаватель Светлана Чирцова, доцент Татьяна Галкина, старший преподаватель Ольга Кувшинникова.

Во время кураторского часа студенты ближе познакомились с новой книгой доктора филологических наук, члена Союза писателей России, биографа Первого Президента РК –

Елбасы Нурсултана Назарбаева Ольги Видовой «Феномен

Назарбаева». Она была издана в ноябре этого года в Москве.

«Первый Президент Казахстана – единственный из всех на постсоветском пространстве, о ком говорят как о феномене. Он руководил Казахстаном на протяжении 30 лет, – говорится в аннотации к книге. – Сегодня свободная и независимая республика имеет прямой выход на европейские страны и в Атлантический океан, в Персидский залив и Индийский океан. Страна совершила настоящий экономический прорыв. Но не это, пожалуй, самая главная заслуга Елбасы. Нурсултан Назарбаев смог сплотить все этносы, проживающие в Казахстане, объединить их в дружную семью. Об этом все помнят. Этим все гордятся».

Отметим, первая книга Ольги Видовой о Нурсултане Назарбаеве была издана в 1997 году. Позже вышло ещё несколько книг в крупнейших издательствах России, Казахстана и Китая с переводом на казахский и китайский языки. Особенность нового издания заключается в нестандартном взгляде автора на жизнь и деятельность Первого Президента РК.

Студентам рассказали о том, как работать на сайте Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, а также предоставили обширный материал о стратегии государства и значимых достижениях, открывающих путь к дальнейшему развитию.

Гульжан Естаева