В приоритете – забота о людях

В числе основных приоритетов развития Республики Казахстан с момента обретения суверенитета является повышение качества жизни. За 30 лет Независимости нашей стране удалось выстроить собственную эффективную модель социального развития, основанную на динамичном экономическом росте.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подчёркивал, что социальные вопросы нельзя откладывать на потом: «Социальная модернизация в Казахстане, и я в этом убеждён, должна быть, прежде всего, направлена на повышение качества жизни всех казахстанцев, сокращение числа бедных и недопущение социальной маргинализации».

Несмотря на все социально-экономические трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому государству, на первом плане всегда оставалась забота о людях. За небольшой отрезок времени наша страна под руководством Елбасы сделала мощный рывок в этом направлении.

Заняв пост Главы государства, Касым-Жомарт Токаев не только сохранил политический курс, заданный Нурсултаном Назарбаевым, но и проявил заинтересованность в стабильном и устойчивом развитии страны. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал: «Наши приоритеты неизменны – это повышение качества жизни всех граждан, укрепление человеческого потенциала нации, построение справедливого общества и эффективного государства».

«Наши приоритеты неизменны – это повышение качества жизни всех граждан, укрепление человеческого потенциала нации, построение справедливого общества и эффективного государства».

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Значительный рост показателей во всех сферах за 30 лет Независимости наблюдается и в Восточно-Казахстанской области. Устойчивый рост экономики позволил снизить уровень бедности, создать рабочие места, улучшить благосостояние людей, повысить производительность труда и снизить количество безработных и лиц, занятых непродуктивным трудом, особенно в сельской местности.

По официальным данным, за эти годы доходы жителей выросли в 17 раз, размер пенсионных выплат – в десять раз. Средняя продолжительность жизни возросла с 64 до 72 лет. Это в свою очередь является прямым отражением повышения качества жизни населения.

Одной из составляющих роста благополучия служит снижение уровня безработицы. Так, в регионе удалось сократить уровень безработицы с 11 процентов до 4,8 процента.

Большим подспорьем в этом стала Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», которая ориентирована на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества.

По информации Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области, только в этом году на её реализацию из всех источников финансирования выделено 11,7 миллиарда тенге. На начало декабря участие в программе приняли свыше 31 тысячи человек. К слову, порядка 26 тысяч из них трудоустроены, 16 тысяч – на постоянные рабочие места.

– Одной из приоритетных категорий являются лица с особыми потребностями, – пояснили в областном Управлении координации занятости и соцпрограмм. – В этом году 1006 человек включены в состав участников программы. Трудоустроены 912 человек, или 91 процент от числа участников программы «Еңбек».

Социальная поддержка граждан остаётся в приоритете. Так, расширены меры поддержки в рамках государственной адресной помощи внедрением гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей.

Для многодетных семей предусмотрено обеспечение школьников формой, обувью и питанием, освобождение от оплаты в детские дошкольные учреждения. Студенты ТиПО обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием.

Также на льготных условиях многодетным семьям выдано 555 миллионов тенге микрокредитов по 124 заявкам.

Помимо этого, в регионе реализуется поэтапная программа обеспечения жильём многодетных семей. По этой программе 2875 семей получили собственное жильё, из них 1250 – в этом году. Отметим, что темпы выдачи жилья будут сохранены до решения этого вопроса.

Без внимания не остаются ветераны Великой Отечественной войны. Ежегодно в честь празднования Дня Победы им производятся выплаты. С 1999 года все льготы для ветеранов, людей с особыми потребностями и многодетных матерей монетизированы и выплачиваются в виде специального государственного пособия.

Один из видов социальной поддержки, предоставляемых людям с особыми потребностями, одиноко проживающим, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, – оказание специальных социальных услуг. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области функционирует 15 медико-социальных учреждений по их оказанию.

Также работают два детских центра оказания специальных социальных услуг в Усть-Каменогорске и Урджаре для оказания детям с особыми потребностями комплексной, высококвалифицированной помощи.

– Государство с первых дней обретения Независимости взяло на себя ответственность и обязательства по оказанию помощи нуждающимся категориям граждан, – подчеркнула директор городского территориального центра социального обслуживания населения «Ульба» города Усть-Каменогорска Сания Аубакирова. – В сфере социальной политики проводится огромная работа. Повышение качества жизни населения – прямое тому подтверждение.

Стоит отметить, что центр «Ульба» был образован как раз на заре суверенитета – в 1992 году. Изначально это было отделение дневного пребывания для малообеспеченных пенсионеров. Со временем спектр услуг расширился: добавилось надомное обслуживание пенсионеров и лиц с особыми потребностями, служба социального такси, открылось отделение дневного пребывания для лиц с особыми потребностями, а также отделение по оказанию помощи жертвам бытового насилия. В нём сейчас проживают шесть семей. Специалисты центра оказывают им всю необходимую поддержку, чтобы эти люди как можно скорее смогли вернуться к обычной жизни.

Дневной полустационар посещают взрослые и дети с особыми потребностями, где им предоставляется комплекс услуг. С ними занимаются дефектологи, логопеды, психологи, терапевт, педиатр, физиотерапевт, проводятся занятия по лечебной физкультуре. Для всех организовано питание. На каждого ребёнка составляется программа, по которой работают специалисты. На сегодняшний день центр посещают 30 взрослых и 39 детей.

Ещё одно очень важное направление работы – надомное обслуживание одиноко проживающих людей. Так, из 224 сотрудников штата 132 – социальные работники. Под их опекой находится 962 взрослых жителя областного центра и 163 ребёнка. Как сообщила Сания Аубакирова, на одного соцработника приходится 8-9 пенсионеров и 5-7 детей в зависимости от сложности заболевания.

Соцработники помогают своим подопечным покупать продукты первой необходимости, готовить еду, занимаются уборкой. Для тех, кто живёт в частных домах, – помогают в топке печи, доставке дров, угля и воды. Они считают своим долгом протянуть руку помощи каждому, окружить его заботой и вниманием. Всегда поддерживают, успокаивают, вселяют надежду в завтрашний день.

За 30 лет Независимости в Республике Казахстан в социальной сфере сделано немало. Пожалуй, главным достижением по праву можно считать повышение уровня жизни населения. Забота о казахстанцах была и остаётся приоритетом социальной политики нашей страны.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета