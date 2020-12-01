В приоритете – качество жизни 

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом строительно-ремонтных работ на важнейших объектах областного центра.

В этом году благодаря программе модернизации системы водоснабжения была проведена реконструкция водозабора «Октябрьский». Напомним, что с момента ввода его в эксплуатацию, а именно с 1958 года, здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас же водозабор работает в автоматическом режиме и бесперебойно обеспечивает качественной водой 50 тысяч жителей Ульбинского микрорайона.

– Здесь установлены индукционные приборы учёта воды, которые направлены на снижение потери, – сообщил на своей официальной странице в Facebook Даниал Ахметов. – Производственная мощность водозаборного сооружения составляет 26500 м3 в сутки. Обеззараживание воды реализуется с применением гипохлорита натрия, вырабатываемого в электролизной установке.

Добавим, что аналогичные работы ведутся в системе водообеспечения и водоотведения, а также тепловых сетей Семея.

Есть хорошая новость и для родителей, чьи дети ходят в дошкольные учреждения. В городе в рамках государственно-частного партнёрства открылся новый детский сад.

– Здание долгие годы пустовало, – отметил Даниал Ахметов. – Сегодня здесь очень хороший садик, который решает наши социальные задачи. В целом, в Усть-Каменогорске только в этом году введено в эксплуатацию по ГЧП четыре детсада. Наша область полностью обеспечивает дошкольным образованием детей от трёх до шести лет. Ещё два года нужно, чтобы полностью решить проблему для малышей от года до трёх.

Немалая работа проводится и по реконструкции спортивных сооружений. Так, ремонт провели в ФОКе и на стадионе «Алтай». Поистине гордостью области является Центр Ольги Рыпаковой. Как отметил глава региона, в феврале 2022 года здесь, а также в столице страны планируется провести чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях.

Помимо этого, в 2021 году увеличится количество ДЮСШ, первые на очереди – бывшие райцентры и большие сёла области.

Также Даниал Ахметов сообщил, что открывается новая автодорога, которая соединяет проспект Есенберлина с Алматинской трассой. Планируется, что в следующем году подрядчики сделают тротуары, правые съезды, уложат верхний слой асфальта, завершат работы по освещению и озеленению и объект полностью введут в эксплуатацию.

Александра Исаева