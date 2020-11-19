Человек труда – опора страны 

Активисты партии «Ауыл» обсудили вопросы развития экономики и улучшения жизни на селе.

В областном филиале Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» прошла отчётно-выборная конференция. В ходе мероприятия обсуждены актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, сельских территорий, совершенствования методов партийной работы.

Как отметил председатель филиала партии Фарид Абитаев, в центре внимания партии «Ауыл» по-прежнему находится сельское хозяйство.

– В первую очередь в поле зрения партии – вопросы сельскохозяйственной отрасли, – сказал он. – В частности, расширение мер государственной поддержки отечественным сельхозтоваропроизводителям, снижение ставки вознаграждения при кредитовании производителей продукции и субъектов АПК, субсидирование их коммунальных расходов и так далее.

Кроме того, филиал партии уделяет большое внимание социальным вопросам: разработке единого стандарта пособий на каждого ребёнка, возобновлению работы медицинских учреждений в сельских населённых пунктах, закрытых в период оптимизации и прочее.

Участники конференции обсудили реализацию в регионе политической инициативы «Еңбек адамы – Ел тірегі». Её главным приоритетом является повышение статуса человека труда, престижа профессии и формирование позитивного отношения к людям, которые осваивают рабочие профессии и являются опорой экономического развития страны.

По словам Фарида Абитаева, в рамках этой политической инициативы проведены вебинары по субсидированию и финансированию весенне-полевых работ, а также проверено состояние медицины в сельской местности.

Филиалом партии уделяется внимание вопросам развития национальных ценностей. К примеру, ауыловцы выступают за производство игрового и познавательного контента на государственном языке.

Председатель филиала партии призвал однопартийцев не оставаться в стороне от подобных важных инициатив, которые могут быть судьбоносными для страны.

На сегодняшний день региональный филиал партии «Ауыл» имеет 19 филиалов в городах и районах Восточно-Казахстанской области. В рядах партии состоит более 5200 человек. Только за этот год в ряды партии вступило более 240 новых членов партии.

Недавно филиал партии «Ауыл» проводил опрос «Ел Аманаты» с целью сбора наиболее острых социально-экономических проблем общества и государства, волнующих каждого казахстанца и многие годы не находящих своего решения. Опрос проводился в электронном и письменном форматах.

В завершение конференции были утверждены списки кандидатов, выдвигающихся в областные, городские, районные маслихаты. Кроме того, выбраны делегаты от ВКО на внеочередной XVIII съезд НДПП «Ауыл».

Бахыт Сарсембаева