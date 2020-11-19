Новые вызовы, новые решения 

Женщины, предприниматели и молодёжь: сформирован партийный список кандидатов Nur Otan в маслихат Восточно-Казахстанской области.

В Усть-Каменогорске прошла внеочередная ХХIV конференция Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan. В ней приняли участие 139 делегатов, из-за ограничительных мер большая часть – в режиме онлайн. Одним из главных вопросов повестки стало утверждение областной пятилетней предвыборной программы партии.

В рамках реализации концепции Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство» все проекты программы были широко обсуждены с населением в ходе праймериз, собраны 1315 наказов, из них 1036 (или 79 процентов) учтены в принятой региональной программе.

Также утверждён партийный список кандидатов в областной маслихат из 64 человек. Праймериз партии позволил добиться главного – сформировать на конкурентной, открытой и прозрачной основе корпус потенциальных депутатов, отобранных из числа наиболее авторитетных и пользующихся доверием общества людей.

Доля женщин в списке выросла до 32,8 процента (практически в два раза), а молодёжи в возрасте до 35 лет – до 23,4 процента (увеличилась в девять раз). Средний возраст кандидатов сократился на семь лет – с 53 до 46 лет. Помимо этого, теперь партийный список кандидатов Nur Otan в областной маслихат состоит на 64 процента из новых лиц. Это позволило удовлетворить запрос общества на обновление.

Больше всех в списке представителей МСБ – 29,7 процента, сферы образования и науки – 15,6 процента, а также промышленности и здравоохранения – по 10,9 процента.

Из пятнадцати кандидатов, участвовавших в публичных дебатах, шестеро, определённых по итогам голосования, будут претендовать на места в Мажилисе Парламента РК. Конференция и публичные дебаты транслировались в онлайн-режиме в социальных сетях, что обеспечило открытость и прозрачность процесса выборов.

– Всего в праймериз участвовало более тысячи человек, во второй этап прошли 480 человек, и вот после третьего этапа в областной список войдут 64 человека, – пояснил первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков. – Отбор кандидатов в список проходил открыто, в рамках праймериз в соответствии с программой партии «Сильные лидеры – сильная партия» мы отобрали лидеров, которые и станут нашими кандидатами. Также хочу отметить, что в праймериз участвовали все категории населения – многодетные матери, лица с особыми потребностями, госслужащие, учителя и врачи, представители малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, на конференции избраны 25 делегатов от области на внеочередной XX Съезд партии Nur Otan, который состоится 25 ноября текущего года.

Дамир Омаров