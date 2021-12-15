В приоритете – благонадёжность

Первый форум партнёров «Казцинка» прошёл в Восточно-Казахстанской области.

Актуальность проведения мероприятия в таком формате обусловлена в том числе и переходом одной из крупнейших горно-металлургических компаний страны на новую форму налогового контроля – горизонтальный мониторинг. Говоря простыми словами, теперь профильные ведомства имеют постоянный доступ к большей части финансовой отчётности предприятия.

Представители «Казцинка» провели встречу со своими контрагентами, которым также необходимо соблюдать новые правила и нормативы для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

– Поставщики немного удивляются, с чем это связано, – отметил генеральный директор «Казцинка» Александр Хмелёв. – На самом деле это требование и европейских институтов, поскольку наш контролирующий акционер относится к биржевым компаниям, акции которых обращаются на бирже. Соответственно, всё законодательство – европейское, швейцарское, американское – применяется и к нам, и мы должны так же соблюдать все эти правила и требования. У тех компаний, которые работают добросовестно, никаких проблем возникнуть не должно.

Стоит отметить, что форум был приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией. Компания выступает против любых форм нечистоплотной деятельности.

– Для «Казцинка» крайне важно, чтобы мы вели бизнес в соответствии с высокими этическими стандартами, – подчеркнула начальник Управления комплаенс и бизнес-этики Мадина Касымова. – Чтобы все наши контрагенты, партнёры были благонадёжны. Форум как раз организован для того, чтобы подчеркнуть ценности нашей компании, подходы к ведению бизнеса.

Также спикеры со стороны «Казцинка» рассказали о перспективных направлениях работы. Так, планируется продолжить развитие производства в Риддере и Кокшетау. Это в свою очередь позволит партнёрам усилить свой потенциал на местах.

– Самое главное, чтобы вы имели силы, давали рабочие места, заработную плату всем заинтересованным сторонам, – сказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов. – По официальным данным, «Казцинк» по итогам прошлого года стал третьим в республике по оплате налогов.

Добавим, что по итогам десяти месяцев этого года Восточно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции по доле местного содержания. Безусловно, огромное влияние на эти показатели оказывает «Казцинк».

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»