В потоке истории

Раскрыть неразгаданные тайны истории Восточного Казахстана намерены учёные-археологи, заручившись поддержкой руководства региона.

По инициативе акима области Даниала Ахметова на территории Восточного Казахстана с 2016 года реализуются масштабные проекты в рамках специально разработанной акиматом области долгосрочной археологической программы, финансируемой из местного бюджета. Программа позволила создать научную платформу для изучения истории области с древних времён, раскрытия многогранности историко-культурных и этногенетических процессов, создания единого комплекса мемориальной культуры.

Благодаря обнаруженным древним артефактам учёные смогли предположить и религиозную, идеологическую близость кочевников, населявших огромную территорию – от Тарбагатая до Алтая. На днях глава региона обсудил с учёными концепцию будущего проекта по изучению древней истории Казахстана, сообщив об этом на своих официальных страницах в социальных сетях.

– В начале года мы совместно с выдающимися археологами Зайноллой Самашевым и Абдешом Толеубаевым приняли решение начать работу по изучению реальной истории нашего края, народа. Масштабная задача по раскрытию созидательного потенциала истории требует огромного труда и времени. Это очень тяжёлая работа, но именно она нам позволит раскрыть «белые пятна», – написал Даниал Ахметов.

Сбор и обработка информации о новых научных открытиях будет производиться во всемирно известных библиотеках Египта, Китая, Австрии, Италии, России.

– Нам важно, чтобы наши учёные при создании научных трудов опирались именно на свои исследования. Необходимые средства для реализации проекта будут выделены, – отметил глава региона.

На сегодняшний день археологические исследования продолжаются на территории таких памятников эпохи бронзы, как долины Елеке Сазы, Ак-Баур и Шиликты, которые, по мнению учёных, являются культурной колыбелью и духовным остовом всего евразийского пространства.

К примеру, в древнем урочище Ак-Баур, которое находится в Уланском районе, под руководством Зайноллы Самашева ведётся создание археологического музея.

Открывать завесу древних тайн помогают студенты университетов имени С. Аманжолова и Д. Серикбаева.

По мнению акима ВКО, все эти меры должны существенно расширить знания о древних цивилизациях, населявших Великую степь.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО