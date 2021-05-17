В постоянном поиске необычного

Областной фестиваль искусств «Дала дидары» продолжается. В Усть-Каменогорске проходят выставки произведений изобразительного искусства Абайского и Курчумского районов.

Напомним, в апреле этого года в Восточно-Казахстанском музее искусств дан старт проекту «Дала дидары», посвящённому 30-летию Независимости РК. Реализуется он в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке областного акимата.

Суть проекта заключается в проведении выставок работ авторов из разных районов Восточно-Казахстанской области. Таким образом, организаторы планируют создать благоприятные условия для развития всех видов изобразительного искусства в районах.

В рамках фестиваля своим творчеством с жителями и гостями областного центра поделились художники и мастера из Кокпектинского района и района Алтай.

Эстафету приняли жители Абайского района – духовного центра Казахстана. Здесь находятся сотни исторических мест, связанных с именами Абая Кунанбайулы, Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова. Неудивительно, что родина великих сыновей казахского народа богата талантливыми мастерами. Именно их работы и были представлены в колонном зале ВКМИ.

– Фестиваль «Дала дидары» – это значимое событие для ценителей искусства. Мы рады стать его частью, – отметил руководитель отдела культуры и развития языков Абайского района Елдар Оразалин. – При поддержке акима района Жаркынбека Байсабырова у нас действует художественная школа. В каждом селе открыты её филиалы, где учителя обучают ребят рисовать, заниматься декоративно-прикладным искусством.

Экспозиция состоит из 58 работ 18 художников. В их числе уникальные и качественные изделия местных ремесленников. Как отмечают сотрудники музея, каждый торсык, каждая камча Сымбата Кудайбергенова – настоящее произведение искусства. Не менее интересны предметы традиционного быта, выполненные Айбыном Жуматайулы. Отличным украшением интерьера станет сувенирное оружие, изготовленное Адилетом Абдибаевым и Рахатом Жаукеновым.

Дополняют выставку картины Ержана Сыдыкбая, Сымбата Кудайбергенова, Адиля Исаханова, Берика Ережепа и других художников. Основная тематика – первозданная природа родного края, культурные традиции. Другие авторы, используя разные техники, раскрыли в своих работах образ великого поэта и философа Абая Кунанбайулы.

Директор детской художественной школы в селе Караул Нургуль Турысбекова работает с бисером, войлоком. В экспозиции представлена её сувенирная продукция – панно и куклы.

– В 2015 году Восточно-Казахстанским музеем искусств был организован пленэр. Тогда художники посетили административный центр Абайского района – село Караул. В результате было создано множество произведений искусства, – рассказал Елдар Оразалин. – Вдохновившись удивительными видами этих мест, свою картину нарисовал и я. Называется она «Сырт Каскабулак – родной край Абая». Сейчас эта работа находится в фонде ВКМИ.

В тот же день в большом зале музея состоялось открытие выставки произведений изобразительного искусства Курчумского района – края заповедных земель, уникальных озёр и краснокнижных животных. Без сомнения, участие в фестивале «Дала дидары» – хорошая возможность показать творческий потенциал жителей этого района.

– Подобные крупные проекты в стенах музея проводятся не в первый раз. К примеру, в выставке «Менің Қазақстаным» также участвовали талантливые мастера Курчумского района, – отметила заслуженный деятель культуры РК, лауреат премии акима ВКО в номинации «Музейное дело» Нурзияш Калитова. – И в этот раз мы привезли работы из разных сельских округов этого района. В их числе изделия мастера резьбы по дереву Ергазы Калигожина и Айтолкын Таттимбековой, которая создаёт изящные свадебные аксессуары.

Кстати, среди гостей вернисажа были и сами авторы, прибывшие из Курчумского района, – Саябек Бежекенов и Кулимхан Адилбекова.

– Впервые участвую в выставке. Поэтому для меня большая честь презентовать свои работы здесь – это домбры, сделанные из древесины берёзы, шкатулки, – сказал мастер по изготовлению казахских народных инструментов Саябек Бежекенов. – Также изготавливаю жетиген, трёхструнные домбры. Из дерева можно выполнить что угодно.

Мастерица Кулимхан Адилбекова представила на выставке огромное количество своих работ – кожаные часы на завязках, цветочные композиции из пряжи, ковровую вышивку, корпеше и подушки, букет из ракушек, изделия из бисера. Кажется, что в руках этой умелицы может ожить абсолютно любой материал.

Особо стоит отметить её работу под названием «Любовь», сделанную в технике ковровой вышивки. Один из сотрудников музея сказал нам, что изделие имеет особую силу, и, если сфотографироваться рядом с ним, это непременно принесёт удачу в сердечных делах. Изображены на нём пара лебедей – известный символ любви, а в центре – джигит с прекрасной девушкой.

– Долгие годы работала учителем технологии в школе. Передавала ученицам свои знания о казахских народных ремёслах. Некоторые из них по сей день продолжают заниматься творчеством, – поделилась Кулимхан Адилбекова. – Сейчас чаще создаю изделия из ракушек с берега Каспийского моря. Привезли мне их внуки. Мне нравится этим заниматься настолько, что уже весь дом украшен моими работами.

Вместе с тем почитателей искусства удивят декоративные цветочные композиции Ардак Сиязбаевой. Объёмные бутоны цветов, искусно выполненные из ткани, не только украсят пространство жилища, но и могут послужить в качестве лампы. Посетителям музея также понравятся вышивки Сары Толганбайкызы, постилочные коврики Саркыт Мынтаевой, изделия из ракушек, еловых шишек, декоративная рыба, выполненная в технике курак Сауле Слямовой.

Украсили зал и живописные картины Еррахмета Молдаханова. Внимание гостей завоевали «Поединок» и «Батыр на скакуне». Маслом на холсте автору удалось изобразить динамику боя, движение скакуна и несгибаемый характер воинов.

Помимо презентации своих работ, согласно правилам фестиваля, делегации из районов должны были подготовить концертную программу. В связи с карантинными ограничениями творческие номера с участием танцевальных и вокальных коллективов Абайского и Курчумского районов воспроизвели в онлайн-формате.

Отметим, выставки будут действовать до 30 мая. В течение этого времени членами жюри фестиваля «Дала дидары» будут выбраны лучшие работы для итоговой экспозиции, которая готовится ко Дню Независимости Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева