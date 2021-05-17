Рухани жаңғыру

В постоянном поиске необычного

17.05.2021
13

Областной фестиваль искусств «Дала дидары» продолжается. В Усть-Каменогорске проходят выставки произведений изобразительного искусства Абайского и Курчумского районов.

Напомним, в апреле этого года в Восточно-Казахстанском музее искусств дан старт проекту «Дала дидары», посвящённому 30-летию Независимости РК. Реализуется он в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке областного акимата.

Суть проекта заключается в проведении выставок работ авторов из разных районов Восточно-Казахстанской области. Таким образом, организаторы планируют создать благоприятные условия для развития всех видов изобразительного искусства в районах.

В рамках фестиваля своим творчеством с жителями и гостями областного центра поделились художники и мастера из Кокпектинского района и района Алтай.

Эстафету приняли жители Абайского района – духовного центра Казахстана. Здесь находятся сотни исторических мест, связанных с именами Абая Кунанбайулы, Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова. Неудивительно, что родина великих сыновей казахского народа богата талантливыми мастерами. Именно их работы и были представлены в колонном зале ВКМИ.

– Фестиваль «Дала дидары» – это значимое событие для ценителей искусства. Мы рады стать его частью, – отметил руководитель отдела культуры и развития языков Абайского района Елдар Оразалин. – При поддержке акима района Жаркынбека Байсабырова у нас действует художественная школа. В каждом селе открыты её филиалы, где учителя обучают ребят рисовать, заниматься декоративно-прикладным искусством.

Экспозиция состоит из 58 работ 18 художников. В их числе уникальные и качественные изделия местных ремесленников. Как отмечают сотрудники музея, каждый торсык, каждая камча Сымбата Кудайбергенова – настоящее произведение искусства. Не менее интересны предметы традиционного быта, выполненные Айбыном Жуматайулы. Отличным украшением интерьера станет сувенирное оружие, изготовленное Адилетом Абдибаевым и Рахатом Жаукеновым.

Дополняют выставку картины Ержана Сыдыкбая, Сымбата Кудайбергенова, Адиля Исаханова, Берика Ережепа и других художников. Основная тематика – первозданная природа родного края, культурные традиции. Другие авторы, используя разные техники, раскрыли в своих работах образ великого поэта и философа Абая Кунанбайулы.

Директор детской художественной школы в селе Караул Нургуль Турысбекова работает с бисером, войлоком. В экспозиции представлена её сувенирная продукция – панно и куклы.

– В 2015 году Восточно-Казахстанским музеем искусств был организован пленэр. Тогда художники посетили административный центр Абайского района – село Караул. В результате было создано множество произведений искусства, – рассказал Елдар Оразалин. – Вдохновившись удивительными видами этих мест, свою картину нарисовал и я. Называется она «Сырт Каскабулак – родной край Абая». Сейчас эта работа находится в фонде ВКМИ.

В тот же день в большом зале музея состоялось открытие выставки произведений изобразительного искусства Курчумского района – края заповедных земель, уникальных озёр и краснокнижных животных. Без сомнения, участие в фестивале «Дала дидары» – хорошая возможность показать творческий потенциал жителей этого района.

– Подобные крупные проекты в стенах музея проводятся не в первый раз. К примеру, в выставке «Менің Қазақстаным» также участвовали талантливые мастера Курчумского района, – отметила заслуженный деятель культуры РК, лауреат премии акима ВКО в номинации «Музейное дело» Нурзияш Калитова. – И в этот раз мы привезли работы из разных сельских округов этого района. В их числе изделия мастера резьбы по дереву Ергазы Калигожина и Айтолкын Таттимбековой, которая создаёт изящные свадебные аксессуары.

Кстати, среди гостей вернисажа были и сами авторы, прибывшие из Курчумского района, – Саябек Бежекенов и Кулимхан Адилбекова.

– Впервые участвую в выставке. Поэтому для меня большая честь презентовать свои работы здесь – это домбры, сделанные из древесины берёзы, шкатулки, – сказал мастер по изготовлению казахских народных инструментов Саябек Бежекенов. – Также изготавливаю жетиген, трёхструнные домбры. Из дерева можно выполнить что угодно.

Мастерица Кулимхан Адилбекова представила на выставке огромное количество своих работ – кожаные часы на завязках, цветочные композиции из пряжи, ковровую вышивку, корпеше и подушки, букет из ракушек, изделия из бисера. Кажется, что в руках этой умелицы может ожить абсолютно любой материал.

Особо стоит отметить её работу под названием «Любовь», сделанную в технике ковровой вышивки. Один из сотрудников музея сказал нам, что изделие имеет особую силу, и, если сфотографироваться рядом с ним, это непременно принесёт удачу в сердечных делах. Изображены на нём пара лебедей – известный символ любви, а в центре – джигит с прекрасной девушкой.

– Долгие годы работала учителем технологии в школе. Передавала ученицам свои знания о казахских народных ремёслах. Некоторые из них по сей день продолжают заниматься творчеством, – поделилась Кулимхан Адилбекова. – Сейчас чаще создаю изделия из ракушек с берега Каспийского моря. Привезли мне их внуки. Мне нравится этим заниматься настолько, что уже весь дом украшен моими работами.

Вместе с тем почитателей искусства удивят декоративные цветочные композиции Ардак Сиязбаевой. Объёмные бутоны цветов, искусно выполненные из ткани, не только украсят пространство жилища, но и могут послужить в качестве лампы. Посетителям музея также понравятся вышивки Сары Толганбайкызы, постилочные коврики Саркыт Мынтаевой, изделия из ракушек, еловых шишек, декоративная рыба, выполненная в технике курак Сауле Слямовой.

Украсили зал и живописные картины Еррахмета Молдаханова. Внимание гостей завоевали «Поединок» и «Батыр на скакуне». Маслом на холсте автору удалось изобразить динамику боя, движение скакуна и несгибаемый характер воинов.

Помимо презентации своих работ, согласно правилам фестиваля, делегации из районов должны были подготовить концертную программу. В связи с карантинными ограничениями творческие номера с участием танцевальных и вокальных коллективов Абайского и Курчумского районов воспроизвели в онлайн-формате.

Отметим, выставки будут действовать до 30 мая. В течение этого времени членами жюри фестиваля «Дала дидары» будут выбраны лучшие работы для итоговой экспозиции, которая готовится ко Дню Независимости Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева

17.05.2021
13

Еще новости

Лучшая книга

14.05.2021

Кузнец своего счастья

13.05.2021

Абай на языках мира

07.05.2021

Место встреч и диалогов

06.05.2021
Back to top button