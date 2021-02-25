В поисках компромисса

Более 1900 работников «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» в ВКО трудоустроят на новые рабочие места.

Под председательством акима области Даниала Ахметова с участием руководителей ведущих предприятий региона состоялось очередное заседание оперативного штаба по решению проблем, сложившихся на автосборочном предприятии.

Напомним, массовые увольнения – это результат разногласий между руководством автохолдинга и Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Десять лет назад бизнесмен Анатолий Балушкин обещал построить завод по сварке, покраске, сборке кузовов автомобиля. Срок истёк летом 2017 года, а завод так и не был запущен.

Подразделение группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» 10 февраля этого года предоставило территориальным органам занятости список из 1969 работников, предполагаемых к высвобождению. Из них 64 работника пенсионного возраста, 1905 – трудоспособного. Расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя, по мнению руководства региона, не должно спровоцировать рост социальной напряжённости. Для решения проблемы под председательством акима ВКО Даниала Ахметова создан оперативный штаб.

– На прошлой неделе оперативный штаб провёл три заседания. Первым результатом совместной работы стало открытие заблокированных счетов «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» для перечисления заработной платы, оплаты коммунальных услуг и обязательных платежей в бюджет. Кстати, погашение задолженности по заработной плате должно быть произведено до 10 марта этого года, – отметил Даниал Ахметов.

22 февраля состоялось ещё одно заседание оперативного штаба с участием руководства крупных предприятий области. В течение двух дней штабом сформирован перечень существующих вакансий ведущих компаний региона. На сегодняшний день для высвобождаемых работников трудоспособного возраста в регионе имеются 3199 вакансий, подходящих по их профилю, в том числе 1303 – на крупных предприятиях, 1896 позиций – в электронной базе труда.

В ходе совещания представители АО «Кэмонт» сообщили, что компанией уже начата процедура приёма высвобождающихся работников автопредприятия. Более 80 человек прошли предварительное собеседование, они готовы приступить к работе после расторжения трудового договора с «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

По словам главы региона, оперативным штабом создан реестр сотрудников предприятия, по которому будет отслеживаться судьба каждого из них.

– Особо хочу подчеркнуть, что работа по трудоустройству будет проводиться индивидуально по каждому человеку, – отметил аким области. – Оперативная информация будет изучаться мной ежедневно.

Даниал Ахметов добавил, что проведены переговоры с руководством отечественных заводов, занимающихся промышленной сборкой автомобилей. На сегодняшний день они готовы трудоустроить в Алматы и Костанае 270 специалистов.

Касательно 160 работников, задействованных на строительной площадке автозавода, глава региона заверил, что вопрос их трудо-устройства также будет решён в кратчайшие сроки.

Ещё одно учреждение в Усть-Каменогорске, попавшее под угрозу закрытия, – Центр развития ребёнка. В нём работают 73 человека, в том числе 28 педагогов.

– Учредителем центра ведётся сбор документов на получение госзаказа на 260 мест. С 11 марта этого года обеспечим финансирование в рамках госзаказа. Уверяю, что все сотрудники Центра развития ребёнка продолжат свою работу, – резюмировал аким ВКО.

Группе Компаний было предложено до 23 февраля определить перечень подразделений, входящих в состав «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», а также обозначить условия для продолжения их работы после 11 марта 2021 года.

Бахыт Сарсембаева

Фото с сайта kapital.kz