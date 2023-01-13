В память об Учителе нации

В столице Турции Анкаре открыли памятник казахскому просветителю Ахмету Байтурсынову и парк его имени.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, торжественная церемония открытия памятника и парка состоялась в муниципалитете Етимесгут в Анкаре накануне Нового года и была приурочена к 150-летию Учителя нации.

В ней приняли участие представители Казахстана и Турции. Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев поблагодарил мэра муниципалитета Этимесгут Энвера Демиреля и сотрудников, председателя правления холдинга YDA Хусейна Арслана и акимат Астаны за вклад в открытие памятника и парка имени Учителя нации. Он поздравил присутствующих с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией, подчеркнув, что у двух стран общие история, культура и религия.

Напомним, в прошлом году по решению ЮНЕСКО отмечалось 150-летие Ахмета Байтурсынова. Прошёл целый ряд важных мероприятий, во время которых было отмечено, что Ахмет Байтурсынов является исторической личностью не только для казахского народа, но и для всех тюркских народов.

Великий казахский политический деятель боролся не только за будущее Казахстана, но и за свободу и независимость тюркского мира. Поэтому установка памятника и открытие парка его имени – это благородная инициатива, которая ещё больше углубит дипломатические, духовные и культурные связи между Казахстаном и Турцией.

Надежду, что инициативы по укреплению культурно-гуманитарных связей между двумя странами будут продолжены в будущем, выразил и мэр муниципалитета Этимесгут Энвер Демирель. Он отметил, что для муниципалитета большая честь провести торжественное открытие памятника и парка имени великой личности, учёного и тюрколога Ахмета Байтурсынова.

Отметим, общая площадь парка имени Ахмета Байтурсынова составляет восемь тысяч квадратных метров. В нём посажены 150 различных деревьев, обозначены спортивные площадки. Высота памятника из бронзы и гранита составляет четыре метра, из них три метра – статуя.

Татьяна Кравченко