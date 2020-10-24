В память о выдающемся земляке 

В Семее предложили установить памятник заслуженному деятелю культуры Казахстана, певцу и композитору Турсынгазы Рахимову.

В городской акимат поступило обращение от руководства фонда имени Турсынгазы Рахимова с просьбой выделить место под установку памятника известному композитору. В акимате состоялось совещание, где обсудили вопрос установки памятного мемориала.

– В октябре директор фонда имени Турсынгазы Рахимова направил в городской акимат специальное письмо, в котором предложил определить место для установки памятника в честь композитора, – отметил на совещании заместитель акима города Айдар Садырбаев. – Было рассмотрено несколько вариантов. Например, перед музыкальным колледжем на улице Жамакаева, там планируется обустроить небольшую творческую аллею. Также есть возможность установить памятник перед музыкальной школой или перед Дворцом культуры, где работал Турсынгазы Рахимов. В следующем году композитору исполнилось бы 70 лет. В этой связи в городе запланировано проведение ряда мероприятий.

На встрече городские активисты, общественники и представители отдела культуры отметили важность этого вопроса. Аким города Ермак Салимов пообещал провести отдельное собрание, чтобы обсудить подготовку к празднованию 70-летия со дня рождения композитора.

Напомним, Турсынгазы Рахимов родился в 1951 году, в Аягозе. Окончил республиканскую студию эстрады и искусства в Алматы, работал преподавателем по вокалу. После активно выступал, стал лауреатом нескольких казахстанских конкурсов.

Вместе с тем, активно занимался композиторской деятельностью. Особую популярность имели его песни на стихи Фаризы Онгарсыновой и Мукагали Макатаева. На произведения Макатаева композитор написал порядка 30 песен. Известный композитор скончался после продолжительной болезни в Алматы, в 2016 году, он похоронен в Семее.

Флора Левина

Семей