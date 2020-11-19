В ожидании новоселья 

В Семее в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят более 11 тысяч семей.

Как отметила на пресс-конференции заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Диана Шаяхметова, в прошлом году жильём были обеспечены 112 многодетных семей. Выдано 20 жилищных сертификатов на сумму 20 млн тенге многодетным и неполным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В этом году многодетным семьям предоставлено 22 квартиры, четыре из них – из государственного жилищного фонда без права выкупа и 18 – по программе «Бақытты отбасы». Также выдано 25 сертификатов на сумму 25 млн тенге социально уязвимым слоям населения. Еще 125 квартир будут распределены многодетным семьям без права выкупа в четырёх арендных домах в микрорайоне Карагайлы.

– На сегодняшний день в городе в жилье нуждаются 11318 семей. В этом году для подтверждения платёжеспособности по программе «Бақытты отбасы» было выдано 250 направлений многодетным и нуждающимся семьям, из них одобрено 95 заявок на сумму 884 млн тенге. Также во второй половине 2020 года стартовала государственная программа «Шанырак» для очередников местных исполнительных органов. Схема программы: 5 процентов годовых, 10 процентов – первоначальный взнос, срок кредитования – 20 лет. Жильё возможно приобрести только на первичном рынке, – рассказала Диана Шаяхметова.

На сегодняшний день идёт строительство 10 домов для многодетных семей в пос. Комсомольский. В целом же для обеспечения жильём социально уязвимых граждан и детей-сирот до конца года планируется выделить 109 квартир.

Флора Левина

Семей