В образе столицы Казахстана – отражение страны

В явном стремлении к новому, движению вперёд, развитию и прогрессу во всех сферах жизни отражается истинный характер мудрого, трудолюбивого народа.

Одним из ярких символов независимого Казахстана является образ снежного барса – обитателя запредельных по высоте снежных вершин Алтая и Алатау. Он олицетворяет огромную силу, благородство, мужественную красоту, достоинство и уверенность в себе. На стыке Европы и Азии, где имеется склонность к ярким и врезающимся в память образам, характеризующим суть народной души, потенциал и мощь экономики, знакомыми и привычными видятся аналогии с драконами и тиграми. В этой связи крылатый барс, с которым давно ассоциируется устремлённая в будущее страна и казахстанский народ, для многих кажется образом редким, уникальным, загадочным.

Столицу Казахстана, его лидеров, обычных граждан за пределами страны узнают по ряду важных признаков. В первую очередь, по официальным визитам и поездкам Главы государства, когда звучит Гимн, поднимается Флаг. В других случаях подобная церемония происходит при награждении казахстанских спортсменов за победы на различных состязаниях в Азии, Европе и мире.

Буквально на днях один из лидеров дружественных для Казахстана и братских стран назвал столицу нашего государства современным чудом. Это объективная и реальная оценка главного города в самом сердце Евразии. По нему мы сверяем свои часы в прямом и переносном смысле.

Неразрывность связей со столицей чувствуется всегда и везде. Совсем недавно в Катон-Карагайском районе, в самой восточной точке Казахстана, фотоловушки запечатлели при дневном свете снежного барса. В его облике неизменно присутствует какая-то магия. Взгляд в упор, если получилось фото с такого ракурса, обладает, в частности, некоторым магнетизмом. Изображения барса в символике, особенно в спортивной, получаются удачно и на редкость выразительно. К примеру, хоккейная форма у игроков столичного клуба «Барыс», на наш взгляд, одна из самых красивых на сегодняшний день в хоккейной лиге. Слово «барыс» произносится и звучит с учётом особенностей устной речи и графического написания в казахском языке. Воспринимается так же естественно и привычно зрителями, комментаторами, зарубежными гостями или туристами.

Гибкость, динамика, быстрая смена ритма, мощный старт и спурт, железная хватка, как лучшие качества барса, в наши дни так сильно нужны для экономики Казахстана. Здесь хотелось бы ещё отметить, что присутствует важный нюанс. Это экологические мотивы, общая забота об охране окружающей среды. В мире осталось не так много таких сказочных мест, где ещё водятся уникальные животные. Для редкого барса нужны идеально подходящие условия. В том секрет сохранения природы и её животного мира, а также призыв во вселенском масштабе к экологии духа.

Гармония прошлого, настоящего и будущего страны в архитектурном воплощении на примере столицы, тесная связь времён и поколений казахстанцев выражена образно в монументальном комплексе «Байтерек». Корни и крона сказочного древа олицетворяют непрерывность жизни и стремление к вечному росту и обновлению. А волшебная птица Самрук, которая откладывает золотые яйца, выводит птенцов, готовит их к свободной жизни и полёту, ставит потом на крыло, способна говорить человеческим голосом.

Существует простой тест на знание истории столицы и её достопримечательностей. Какая высота у Байтерека? Перенос столицы с юга в центр страны состоялся в 1997 году и последние две цифры определили высоту объекта.

В 2003 году прошёл в городе первый съезд мировых и традиционных религий по инициативе нашего государства. Главы духовных учений и течений всего мира впервые в истории человечества собрались за одним столом, начали разносторонний и заинтересованный диалог. В память об этом событии оставили свои подписи под куполом древа. Там есть модель глобуса с изображением и выемкой для ладони человека. Когда прикладываешь руку, то раздаётся величественная музыка и купол озаряется ярким светом.

Нам посчастливилось побывать там по свежим следам и увидеть автографы высших духовных лиц мира, когда на дощечках из дерева не успели ещё высохнуть чернила. Так писалась и пишется новая история столицы, суверенного государства и его народа.

Меир Токобаев