В ней – национальный дух, история народа

В национальный День домбры в парке имени Жамбыла Жабаева собрались ведущие исполнители, ансамбли домбристов, чтобы показать свои таланты и поздравить жителей областного центра с праздником.

Домбра – самый любимый и самый распространённый инструмент в музыкальном быту казахов. Несмотря на простую конструкцию, домбра, как и другие казахские музыкальные инструменты, обладает мощным и богатым звуком.

С Национальным днём домбры восточноказахстанцев поздравил аким ВКО Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях. Он отметил, что домбра стала символом Великой степи, отражением истории, культуры и искусства, ведь творчество казахов нельзя представить без чарующих звуков этого национального музыкального инструмента.

– На родине великого поэта, философа и просветителя Абая Кунанбайулы установлен памятник домбре. Инструмент был его спутником, мелодии и кюи вдохновляли творить и созидать. Радостно, что сегодня в регионе очень много молодых домбристов, это значит, что они возвращаются к истокам, чтут наше культурное наследие. Потому что светлые и по-настоящему народные мелодии должны звучать в каждом доме, – отметил глава региона.

В праздничный день звуки домбры разносились по всей округе, а жители Усть-Каменогорска могли не только прийти послушать исполнителей, но и поучаствовать в состязании.

Как рассказал директор «Ертіс концерт» Данияр Мергалиев, в концерте приняли участие лучшие исполнители, хореографические коллективы региона.

– Домбра – олицетворение национального духа, характера, истории казахского народа. У нас есть такой афоризм «Нағыз қазақ-қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра». Мы с детства поём, учимся играть на домбре и других национальных инструментах. Это важно для молодёжи, подрастающего поколения, чтобы они знали национальные обычаи и традиции, – сказал Данияр Мергалиев.

Участник оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита Архат Рахимов играет на домбре с самого детства, а в оркестре уже больше четырех лет.

– Есть множество других музыкальных инструментов, но домбра ни с чем несравнима. Она для казахского народа имеет особое значение. Нам нужно беречь этот инструмент, передавать азы игры на ней из поколения в поколение, – отметил он.

День домбры продолжился состязанием «Домбыра party», которое организовала областная детско-юношеская библиотека. В ходе мероприятия любой желающий, умеющий играть на музыкальном инструменте, мог показать свои таланты и продемонстрировать искусство владения домброй.

Отметим, что все праздничные мероприятия были проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Дарья Антон

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