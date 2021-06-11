В лучших традициях

В Восточном Казахстане выбрали самую лучшую невестку.

В посёлке Касыма Кайсенова Уланского района прошёл областной конкурс «Аяулы жас келін – 2021». Это ставшее традиционным ежегодное мероприятие ч проводится в регионе уже в восьмой раз. В этом году его приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Инициатором и организатором конкурса на протяжении всего этого времени является областной Молодёжный ресурсный центр.

По традиции келин (или невестка) обязана была уметь буквально всё делать по хозяйству. С давних времён на хрупкие женские плечи ложились заботы о своей семье, а также и о семье своего мужа. В доме у келин всегда должна была быть идеальная чистота. Также считалось, что невестке следует быть мягкой и покладистой, не перечить мужу и старшим родственникам, говорить только тихим голосом. Она просыпалась рано утром, убирала дом, готовила для всех еду. Обязана была успевать не только работать на огороде или в поле, стирать, следить за детьми и их обучением, но и оказывать положенное гостеприимство внезапно нагрянувшим родственникам.

В современном мире невестке уже не нужно работать в поле, готовить, стирать и убираться помогает бытовая техника. К тому же, женщины в Казахстане давно успешно осваивают разные специальности и конкурируют на высоком уровне в различных профессиях. На смену традиционным одеяниям келинок пришли красивые домашние костюмы, удобные джинсы и футболки, лёгкие платья.

Однако организаторы конкурса отмечают, что полностью забывать традиции нельзя. Поэтому одними из главных целей ежегодного конкурса является популяризация в молодёжной среде семейных ценностей, передача опыта от старшего поколения младшему и продвижение патриотизма среди молодёжи.

– Предварительный отборочный этап проходил в каждом городе и районе региона, а сейчас на конкурс приехали лучшие келин. Они защищают честь своего населённого пункта на областном уровне, – рассказала директор Молодёжного центра ВКО Арайлым Есимбекова.

Конкурс проходил в несколько этапов. В борьбе за звание лучшей келин Восточного Казахстана встретились шестнадцать невесток из разных населённых пунктов региона. Молодые хозяйки продемонстрировали свои таланты и знание национальных традиций.

Сначала невестки соревновались в приготовлении баурсаков и заваривании традиционного чая в самоваре, накрывали и сервировали дастархан. Причём конкурсная комиссия проверяла келинок не по итогам, после оформления стола, а в процессе подготовки теста. Отвечая на различные вопросы, молодым хозяйкам нужно было не отвлекаться от приготовления, жарить баурсаки в настоящем казане на костре, и всё это – в традиционных одеждах.

На этапе «Ас адамның арқауы» участницы демонстрировали своё кулинарное мастерство, им предстояло удивить жюри приготовлением забытого блюда традиционной казахской кухни.

Затем последовал творческий этап, он состоял из конкурса самопрезентации «Мен қазақтың қызымын» и соревнования способностей «Өнерлі өрге жүзер».

– Этот конкурс не только пропагандирует традиционные семейные ценности, он учит нас оставаться настоящими келин – воспитанными, уважающими обычаи своего народа и старших представителей семьи в стремительно развивающемся мире, – поделилась своими впечатлениями о конкурсе представительница Уланского района Акмарал Толеужанова. – Главное – благодаря ему сохраняются и пропагандируются среди молодёжи полезные навыки, такие как сервировка стола, приготовление традиционных блюд, знание национальных обычаев.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, небольшое число болельщиков всё же смогло приехать и поприсутствовать на конкурсе, поддержать его участниц. Некоторые даже пытались давать советы в процессе.

Все невестки продемонстрировали отличные кулинарные и творческие навыки, знание рецептов блюд и национальных традиций. Места, по решению членов жюри, распределились следующим образом: третье место заняла представительница Аягозкого района Еркежан Вадинова, «серебро» – у Жании Хисабек из Шемонаихинского района, а лучшей келинкой Восточно-Казахстанской области стала Талшин Юсупахунова из Урджарского района.

Победительниц наградили специальными дипломами и денежной премией. Помимо этого, аким Уланского района Ренат Курмамбаев вручил специальный приз участнице из Семея Назгуль Сапаргалиевой.

Дамир Омаров

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