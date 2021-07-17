В карьере важен коллектив

На Бакырчикском горнодобывающем предприятии ко Дню металлурга традиционно определяют лучший трудовой коллектив. В этом году это звание получил карьер под руководством Владимира Тишика.

Подразделение, где ведутся открытые горные работы, достигло высоких производственных показателей. За 5 лет работы в карьере добыто 40 тонн золота в руде, открытыми горными работами пройдено 200 метров, вывезено 120 млн м3 вскрыши.

Здесь заняты 120 сотрудников на участке горных работ и водоотливе, а также 12 погрузочных комплексов (электрические и гидравлические экскаваторы), 46 самосвалов, 15 бульдозеров, грейдеры, погрузчики, поливо-оросительные комплексы. Все работают единым фронтом на выполнение плановых показателей по вывозу горной массы и на обеспечение обогатительной фабрики рудой. Но, конечно, во главе угла – безопасность работ. Это священная заповедь для всех сотрудников БГП. С гордостью можно отметить, что на участке открытых горных работ с апреля 2016 года (начало эксплуатации карьера) отработано свыше 700 тысяч часов без аварий и травм.

Для того чтобы с соблюдением всех стандартов промбезопасности добиваться высоких объёмов добычи и вывоза горной массы, в карьере непрерывно повышают производительность труда, стремятся максимально автоматизировать производственные процессы. В этом принимают деятельное участие сотрудники подразделения. Люди активно делятся своими идеями, как упростить и облегчить работу.

В 2020 году применение системы организации труда HotSeat на горнорудном комплексе карьера позволило на 2,5 млн тонн увеличить выемку горной массы, не наращивая парка техники. «Мы оптимизировали все узловые моменты, влияющие на повышение производительности: от ежесменного техобслуживания экскаваторов и быстрой заправки самосвалов до наличия консигнационного склада запчастей на территории предприятия. Итог впечатлил, – отмечает начальник карьера Владимир Тишик.

На карьере активно внедряются инновационные технические разработки. Автоматическая система диспетчеризации в режиме реального времени отображает передвижение и все значимые параметры горнотранспортного оборудования: от скорости самосвалов до веса вывозимой горной массы. Сейчас алгоритм АСД настраивают на автоматическое распределение самосвалов под загрузку к экскаваторам. Это будет поистине прорывное решение.

Значительное число работающих на карьере – жители Жарминского района.

– В прошлом году мы создали участок водоотлива, который полностью укомплектован работниками из Ауэзова и Шалабая, – говорит Владимир Тишик. – Специально создали вакансии ученика машиниста экскаваторщика и ученика водителя самосвала. При наборе на эти позиции приоритет отдаётся соискателям из числа местных жителей. Это взаимовыгодное сотрудничество. Людям хочется реализоваться в жизни, зарабатывать, иметь социальные гарантии. Для предприятия целесообразнее набирать персонал в шаговой доступности, чем приглашать издалека.

На особом положении – желающие стать машинистами экскаватора. Обучение занимает несколько лет, поскольку этот труд требует высочайшей квалификации. Современный экскаваторщик управляет погрузочным комплексом весом 700 тонн и высотой с пятиэтажку.

– Очень сложно научиться им управлять с нуля, – подчеркивает начальник карьера. – Чтобы грамотно эксплуатировать технику, предупреждать поломки, надо изучить каждый из 10 электродвигателей и хорошо понимать специфику работы. Мы на производстве ввели вакансию ученика, куда принимаем толковых местных парней, знакомых с электрикой.

Помощниками машиниста экскаватора трудятся жители Жарминского района Мерхат Байкенов, Виталий Григорьев, Канатбек Карменов, братья Асылбек и Жанарбек Сальменбаевы, Нуржан Мусабаев, Айнур Айдарханов, Ернар Жасауов. Расул Жашубаев начинал со слесаря, а сейчас уже работает подменным машинистом экскаватора. Муратбек Муздубаев управляет экскаватором РС 2000, Ернат Ахтанбердин и Ринат Жумаков – экскаватором ЭКГ-15М.

– Главный инженер карьера Асхат Жакиянов, мой надёжный помощник, – тоже жарминский, – отмечает Владимир Тишик. – За эти годы на карьере сложилась сплочённая команда специалистов. А вообще, к награждению в честь Дня металлурга поданы списки более чем на два десятка лучших работников карьера. В их лице мы отмечаем всех, кто достойно трудится и честно выполняет свою работу.

Ольга Серова

Жарминский район