Как будем праздновать?

В Усть-Каменогорске в честь Дня Конституции и Дня города будет организован комплекс мероприятий.

30 августа на площади Республики:

🔸в 9.00 — фестиваль арбузов;

🔸в 10:00 — гастрономический фестиваль «Вкус Востока», фестиваль ремесленников «Сувенир Востока», праздничная торговля;

🔸в 11.00 — дневная концертная программа, посвященная Дню Конституции;

🔸в 12.00 – приготовление самого длинного блюда «Капрезе» для Книги рекордов Казахстана (100 метров);

🔸с 18:00 до 22.00 — вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады Садраддин и Еркеш Хасен.

🔸в 22:00 — фейерверк.