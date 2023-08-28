Праздник

Как будем праздновать?

28.08.2023
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В Усть-Каменогорске в честь Дня Конституции и Дня города будет организован комплекс мероприятий.

30 августа на площади Республики:

🔸в 9.00 — фестиваль арбузов;

🔸в 10:00 — гастрономический фестиваль «Вкус Востока», фестиваль ремесленников «Сувенир Востока», праздничная торговля;

🔸в 11.00 — дневная концертная программа, посвященная Дню Конституции;

🔸в 12.00 – приготовление самого длинного блюда «Капрезе» для Книги рекордов Казахстана (100 метров);

🔸с 18:00 до 22.00 — вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады Садраддин и Еркеш Хасен.

🔸в 22:00 — фейерверк.

28.08.2023
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