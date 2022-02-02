Узоры дружбы

Казахский национальный центр «Айша биби» недавно провёл мастер-класс по войлоковалянию для активисток Восточно-Казахстанского общества немцев «Возрождение» в Семее.

Валяние войлока – искусство древнее и невероятно популярное у многих народов мира. Неудивительно, что в последние годы этот вид домашнего рукоделия стал особенно популярен среди современных мастериц. Особые секреты валяния шерсти есть и у казахских мастериц.

– Для войлока подойдёт натуральная овечья шерсть. Лучше, конечно, если овцы будут тонкорунные, их шерсть длинная, мягкая и очень лёгкая. Из неё выходят изделия высшего качества, – рассказывает председатель казахского национального центра «Айша биби» Айман Бокбасарова.

На этот раз мастер-класс был посвящён подготовке войлочного полотна под изготовление национального войлочного ковра – текемета. Его обычно используют для украшения пола в юрте. Текеметы незаменимы в детской комнате. Ведь малыши любят играть на полу, и здесь ковёр из натуральной шерсти просто неоценим. А уж украсить его можно, как душе угодно.

Но вначале нужно подготовить само полотно.

Делается оно в несколько этапов. Понадобится чистая овечья шерсть и хозяйственное или туалетное мыло с тёплой водой. Как рассказала Айман Бокбасарова, шерсть нужно аккуратно щипать небольшими комочками и раскладывать на поверхности любой тонкой ткани, лучше использовать искусственный шёлк или ситец. Чтобы шерсть хорошо цеплялась друг за друга, полотно выкладывают в шахматном порядке: вдоль и поперёк. А потом полученную пушистую массу смачивают водой и хорошенько намыливают. И так слой за слоем, пока мастерица не получит желаемую толщину будущего ковра. Чем толще будут слои, тем теплее будет текемет.

– Не стоит забывать, что шерсть очень сильно даёт усадку, поэтому, начиная валять полотно, нужно прибавить на усадку практически половину к тому размеру, который вы хотите в итоге получить. Дело это небыстрое, требует много сил, времени и, главное, терпения, – раскрыла секреты мастерства Айман Ибраевна.

Ученицы старательно выполняли все рекомендации своей наставницы. Они аккуратно раскладывали шерсть, обильно её смачивали и мылили. А вот когда нужно было уже, собственно, валять полученную мокрую шерстяную массу, тут за дело взялась сама мастерица со своими помощницами – опытными рукодельницами этнокультурного центра «Айша биби». В конце завернули в ткань и чиевое полотно, чтобы придать окончательную форму.

Это занятие требует немало физических сил, ведь намокшая шерсть очень тяжёлая. Видимо, не зря в старину валянием толстой кошмы для юрты занимались в ауле исключительно молодые, полные сил мужчины и юноши. Женщинам поднять такой вес не под силу.

После того как полотно хорошо свалялось, его необходимо высушить. На эту процедуру может уйти не один день. Поэтому украшением текемета обычно занимаются, когда полотно полностью готово, и делать аппликации на нём можно без всякого опасения, что непросушенный войлок распадётся в руках.

А для декора текемета используется тоже войлок, но другого цвета. Из тонкого войлочного полотна по трафарету вырезаются элементы орнамента, которые пришиваются узорными стежками. Иногда, чтобы скрыть швы, мастерицы используют контрастный кант, что тоже украшает рисунок.

Вот так, затратив несколько дней, используя натуральные материалы и применив фантазию, можно свалять красивый и функциональный коврик в этностиле, который пользуется сегодня большой популярностью.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено Айман Бокбасаровой

Семей